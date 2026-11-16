Kardeş kavgasında kan aktı! 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, ilçede F.Ş. ile kardeşi S.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş. ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan F.Ş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör