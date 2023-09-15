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Giriş Tarihi: 15.9.2023 16:04 Son Güncelleme: 15.9.2023 16:33

Kardeş kavgasında kan aktı

Mardin'de iki kardeş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonunda bir kişi hayatını kaybetti.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Kardeş kavgasında kan aktı

Olay Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesinde Orduevi karşısında meydana geldi. İki kardeş arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Orhan Çoğala abisi olan 42 yaşındaki Fehmi Çoğala'yı pombalı tüfekle karnından iki el ateş açtı. Ağır yaralanan Çoğala çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahelelere rağmen durumu ağır olan Çoğala hayatını kaybetti. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken kavga ile ilgili Fehmi Çoğala'nın kardeşi Orhan Çoğala gözaltına alındı.

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Kardeş kavgasında kan aktı
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