‘Kardeşimin canının bedeli bu mu?’

Konya'da 6 yaşındaki Yusuf Eymen Kaya'nın, indiği servinin altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davada verilen ceza vicdanları sızlattı.Seydişehir ilçesinde, 11 Şubat 2025 günü Durmuş Ali Duran (38) idaresindeki servis minibüsü, 6 yaşındaki Yusuf Eymen'i evinin önünde indirdi. Aracın önünden geçmesini beklemeden hareket eden ve küçük Eymen'i ezen Duran 4 ay sonra tahliye edildi. "SERVİS ANNESİ YOKTU"Karara isyan eden Yusuf Eymen'in ablası Eda Gök, "Kardeşimin doğuştan ayak tendomları yoktu. Doğar doğmaz operasyon geçirdi. 3 yaşına kadar demir ayakkabı taktı. Ayağını içe ata ata yürüyordu. Kreşe verirken özel bir durumu var, özen gösterin, ilgilenin dedik. Kardeşim inip kapı kapandıktan iki saniye sonra araç hızla ilerliyor ve üzerinden geçiyor. Sürücü araçtan iniyor ve sallana sallana yanına gidiyor. Araçta hiçbir önlem alınmamış. Servis annesi yok. Bu kadar ihmalin bedeli bu mu?" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör