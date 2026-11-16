Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 7 Eylül 2025'te, 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı 12 bıçak darbesiyle öldüren yaşıtı Doğukan Gündür'e verilen 12 yıl hapis cezasına itiraz eden ailenin başvurusu, istinaf mahkemesi tarafından reddedildi. Aile kararı Yargıtay'a taşıdı. Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 3 Mart 2026'da açıklanan kararda sanık "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. "Haksız tahrik" indirimiyle ceza 24 yıla düşüren mahkeme, sanığın suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca yapılan zorunlu yaş indirimiyle cezayı 12 yıl hapse indirdi.

Savcılık ve aile avukatları, sanığın olay yerine bıçakla gelmesi, önceden ceza araştırması yapması ve maktulü kamerasız alana çekmesi nedeniyle haksız tahrik indiriminin kaldırılması, ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması için üst mahkemeye başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, başvuruyu 6 Ekim'de esastan reddetti.

Karara tepki gösteren abla Beyhan Acacı karara tepki gösterdi. Acacı, "Kardeşimin katiline ödül verdiler. Biz intikam değil, adalet istiyoruz. Dosyada haksız tahriki gerektirecek somut delil yok. Sanı, kardeşimi PlayStation kafenin önünden alıp kameraların görmediği kuytu bir parka götürdü. Yargıtay'dan bu kararın bozulmasını ve kardeşimin hakkının teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.