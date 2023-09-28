Kardeşine ’faul’ yapanı öldüren ağabeye ’haksız tahrik’ ile 18 yıl hapis

Olay, geçen yıl 22 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Çetin ile Eren Kuşcu, halı saha maçı oynadıkları sırada, Eren Kuşçu'nun 'faul' yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kuşçu ve Çetin'in yakınlarının da kavgadan haberdar olması sonrası birbirlerine komşu olan 2 aile arasında bu kez evlerinin önünde kavga çıktı. Fahri Çetin'in ağabeyi Osman Çetin ise otomobili ile olay yerine gelerek av tüfeğiyle Eren Kuşçu'ya ateş açtı. Kuşçu da bu sırada Osman Çetin'e taş atarak yaraladı.

Saçmaların isabet ettiği Eren Kuşçu yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eren Kuşçu'yu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kuşçu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Osman Çetin ile kendisine yardım ettiği belirlenen kardeşi Fahri Çetin ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ağabey Osman tutuklanırken, kardeşi Fahri Çetin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Haklarında, 'Kasten öldürme' ve 'Öldürmeye iştirak' suçlarından dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Osman Çetin ile avukatı Hacı Ağca ve tutuksuz yargılanan kardeşi Fahri Çetin ile ölen Eren Kuşçu'nun şikayetçi yakınları hazır bulundu.

Sanık Osman Çetin, önceki ifadelerini tekrar ederek, öldürme kastı olmadığını söyledi. Çetin son sözünde, "Beni çocuklarıma gönderin. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Sanık Osman Çetin'in avukatı Hacı Ağca ise "Müvekkilim sokağın kalabalık olduğunu görünce, kalabalığın dağılması adına havaya ateş etmiştir. Ardından aracından inmiştir. Maktul, müvekkilime yönelik sinkaflı cümleler kullanmış, önce sopa ardından da kafasına taş atmıştır. Taşın başına isabet etmesi üzerine müvekkilim yere düşmüş, tüfeği de bu sırada kazara ateş almıştır. Öldürme kastı yoktur" dedi. Ölen Eren Kuşçu'nun şikayetçi yakınları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman Çetin'i, 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık Fahri Çetin'in ise 'Öldürmeye iştirak' suçundan ve delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.