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Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:38

Kardeşini sokak ortasında sopayla dövdü: Yetmedi silahla yaraladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aralarında ailevi sebeplerden ötürü husumet bulunan iki kardeş arasında kavga çıktı. Olayın kavgaya dönmesi üzerine Bülent G. İsimli şahıs kardeşini önce sopayla dövdü ardından tabancayla yaraladı. Ekiplere teslim olan ağabey tutuklandı.

DHA
Kardeşini sokak ortasında sopayla dövdü: Yetmedi silahla yaraladı!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet olan Bülent G. ile kardeşi Erdami G., sokakta karşılaştı. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bülent G. sokakta bulduğu sopayla kardeşine vurmaya başladı. Ardından da yanında bulunan tabancayla ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., yaralandı. Erdami G., ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Bülent G., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"YOLDA DENK GELDİK TARTIŞTIK"

Sokakta tartıştığı kardeşi, Beden Eğitimi Öğretmeni Erdami Gülcemal'i (52) sopayla dövüp ardından da tabancayla bacağından vuran Bülent Gülcemal (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bülent Gülcemal'in ifadesinde, "Uzun yıllardır ailevi sorunlarımız vardı. Yolda denk geldik tartıştık, kavga ettik. Ben de kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

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Kardeşini sokak ortasında sopayla dövdü: Yetmedi silahla yaraladı!
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