Kardeşlerin hayalleri yarım kaldı

Sivas'ta geçtiğimiz hafta yaşadıkları evlerinde elleri bağlanıp öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin en büyük hayallerinin Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmak olduğu ortaya çıktı. Bunun için para biriktiren iki kardeşin hayali, babalarının arkadaşı ve iş ortağı olduğu iddia edilen Hüseyin Sönmez tarafından işlenen vahşice cinayetle yarım kaldı.

Galatasaray Spor Kulübü'ne çağrıda bulunan kardeşlerin kuzenleri, şampiyonluk maçında Melisa ve Umutcan'ın adının yer aldığı bir pankartla sahaya çıkılmasını talep etti. Bu çağrı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Galatasaray yönetiminden, Melisa ve Umutcan'ın anısını yaşatacak bir jestle şampiyonluk coşkusuna anlam katmasını istiyor.