Kardeşlikleri madalyayla taçlandı

Kars
'ta 8 yıl önce judoya başlayan ikiz kardeşler Diyar ve Gizem Savcı, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarıyla elde ettikleri başarıları yeni madalyalarla taçlandırmak için birlikte çalışıyor. Atatürk İlkokulu'nda 8 yıl önce, 9 yaşındayken judoya başlayan kardeşler, zamanla kuraş branşında da kendilerini geliştirerek önemli derecelere ulaştı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Diyar Savcı ile judo ve kuraş branşlarında Türkiye birincisi olan Gizem Savcı, spor hayatları boyunca birbirlerinin en büyük destekçisi oldu. Avrupa şampiyonu milli sporcu Diyar Savcı, "Kız kardeşimle beraber spora hevesimiz vardı, 8 yıl önce böyle bir başlangıç yapmak nasip oldu. O zamandan bu zamana gelmek kolay olmadı, zamanı geldi yenildik, zamanı geldi üzüldük, sakatlandık ama o zamandan bu zamana hep beraber geldik. O başarılı oldu ben izledim, ben başarılı oldum o izledi ama dostluğumuz baki kaldı. Rekabetten çok aramızda bir dostluğumuz oldu" diye konuştu. Türkiye dereceleri bulunan milli sporcu Gizem Savcı da ikiz kardeşiyle 8 yıl önce judoya başladıklarını, birlikte çalışarak önemli başarılara ulaştıklarını belirtti.
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Mete Efendioğlu - Editör