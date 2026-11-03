Kargodan çıkan kabus! "cinsel ilaç" tuzağı ve icra tehdidiyle milyonluk vurgun! Ekipler hareket geçti: 33 gözaltı

TESLİM ALMAYANA TEHDİT

Siparişin neden teslim alınmadığını soran şüpheliler, vatandaşların itirazları karşısında bu kez hukuki süreç tehdidinde bulundu. Görüşmelerde, "Beyefendi, söylemiş olduğunuz ürün giyim, yeme içme gibi bir kategoride olmadığından, ilaç olduğundan dolayı kişi bazlı üretim tamamlanıp teslim sağlanmaktadır. Teslimat gerçekleşmediği takdirde hukuki süreç başlatılarak sahte sipariş ve iş gücü yavaşlatma olarak adınıza icra işlemi başlatılacaktır" ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurları korkutmak için geri dönen kargoların yeniden gönderileceğini ve ek masrafların kendilerine yansıtılacağını da söyledikleri belirlendi. Telefon görüşmesinde, "Uzlaşma durumunu düşürmek için geri dönen kargonuz firma tarafından ek kargo giderleri eklenerek tarafınıza gönderilecektir, bilginiz olsun" denilerek vatandaşlar baskı altına alındı.