Kargodan çıkan pat pat naylonları sakın atmayın! Kışın hayat kurtaran 7 gizli kullanım alanı ortaya çıktı

5. Kamp Yaparken Konforlu Yatak Altlığı

Kamp yapmayı seviyorsanız ve altınızdaki mat yeterince kalın değilse, uyku tulumunun altına birkaç kat balonlu naylon serebilirsiniz. Bu yöntem hem topraktan gelecek soğuğu ve nemi keser hem de yerdeki taş ve tümseklerin sırtınızı rahatsız etmesini engeller.