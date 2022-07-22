Karın Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Üst Ve Alt Karın Ağrısına Hangi Doktor Bakar?

Karın ağrılarının nedenleri her zaman aynı olmayabiliyor. Özellikle karna yakın yerlerdeki organlarda meydana gelen rahatsızlıklar da karın ağrılarına neden olabiliyor. Şeker hastalığı, böbrek taşları, mide ve bağırsak bozuklukları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, kadınlarda adet sancıları, bazı kan hastalıkları gibi birçok farklı etkenleri bu duruma örnek gösterebiliriz. Sadece karın boşluğundaki organlar değil, akciğer iltihapları, kalp krizleri ve kaburga kırıkları karın ağrısı yapabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda şüpheleriniz varsa uzman bir doktora görünmelisiniz. Üst ve alt karın ağrısına hangi doktor bakar? Merak edilenleri yanıtladık. Karın ağrısı için hangi bölüme gidilir? Diyorsanız, işte yanıtları…

Karın Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Karın ağrıları vücudun farklı bir yerinde oluşan hastalıkların habercisi olabilir. Karın bölgesinde kalan iç organlarla ilgili bir hastalığın da habercisi olabilir. Bu nedenle öncelikle karın bölgesinde çeşitli tetkitler yapılmalıdır. Karın ağrısı ve mide ağrıları çoğunlukla birbirine karıştırıldığı içinde bu sebeple karın ağrısı çekenlerin hangi bölüme gidecekleri konusunda kararsızlık yaşamaktadırlar.

Karın ağrılarının teşhisini yapan bölüm genellikle İç Hastalıkları Bölümü olan Dahiliye bölümüdür. Karın ağrısının altında yatan birçok farklı neden olabileceği için ihtiyaca göre farklı uzmanlık dallarına yönlendirme yapabilmektedir. Mesela mide ve kasılmalarla ilgili bir durum olması tespit edildiğinde Gastroentroloji bölümüne yönlendirilmektedir.

Karın Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Karın ağrısı için randevu almak istiyorsanız, öncelikle karın ağrısının hangi nedenlerden dolayı tahmin edip karar verebilirsiniz. Örnek verecek olursak; regl ağrıları için doğrudan kadın doğum uzmanına gidilmesi gerekir. Sebebi belli olmayan ağrılarda Dahiliye randevusu alınması gerekmektedir. Dahiliye uzmanları gerekli muayeneleri yaptıktan sonra size ya ilaç tedavisi ya da başka bir uzmanlık dalına yönlendirebilir.

Karın ağrıları farklı hastalıkların veya rahatsızlıkların belirtisi olabilmektedir. Karın ağrısı şikayeti olanlar da genellikle şu tespitler yapılmıştır:

Dış gebelik

İshal

Kabızlık

Apandis

Regl dönemi rutin ağrıları

Gaz sancısı

Mide ve bağırsaklara bağlı hastalıklar

Safra kesesi taşlarına bağlı ağrılar

Enfeksiyon sonucu oluşan ağrılar

Karın ağrısı şikayetiniz varsa ve bu şikayet uzun süre devam ediyorsa muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna giderek muayene olmalısınız.