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Giriş Tarihi: 10.10.2024 09:07

Karın ağrısı şikayetiyle gitti: Doktorlar görünce şaştı kaldı!

Trabzon'da meydana gelen olayda hastaneye karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayeti ile başvuran bir hastanın karnında tümör haline gelen 26 kilogramlık bir kitle başarılı bir operasyonla alındı. İşte detaylar...

İHA
Karın ağrısı şikayetiyle gitti: Doktorlar görünce şaştı kaldı!

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı ve yürüme problemi ile gelen 64 yaşındaki H.O'nun yapılan muayeneler sonucunda karnında 26 kilogram olduğu tespit edilen tümör tespit edildi.

"MESLEK HAYATIMIN EN BÜYÜK TÜMÖRÜNÜ AMELİYAT ETTİM"

Hasta için ameliyata karar verilirken, karnındaki tümör başarılı bir operasyonla alındı.

Operasyonu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş ekibi gerçekleştirdi. Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanın 55x60 santimetrelik tümorünün yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla alındığını belirterek "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim.

Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbiren yoğun bakıma alındı" dedi.

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Karın ağrısı şikayetiyle gitti: Doktorlar görünce şaştı kaldı!
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