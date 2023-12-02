Karıncalanma sandı, milyonda bir görülen hastalık çıktı! Bir bacağı tam 80 santimetre: "Giderek büyüyor.."

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Tuncer Demirezen'in bacakları 80 santimetre çapına ulaştı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenfödem' hastalığına yakalandığı tespit edildi.
Çeşitli tedaviler uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. Diz kapağının altından itibaren her yıl 5 ila 7 santim büyüyen Demirezen'in hayatı alt üst oldu. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu.
25 YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR
Hastalığın 25 yıl önce ayağında ufak bir şişlikle başladığını ifade eden Tuncer Demirezen, "Her yıl 5 ile 7 santimetre arası büyüyordu. Bu yıl yine 7 santimetre büyüdü. Seneye tahminim 5 santimetre büyüyecek. Zor, yani artık ağrılar artmaya başladı" dedi.
Tedavisi için birçok ile gittiğini ifade eden Demirezen, "İstanbul'dan tut Ankara, Kayseri yani gezmediğim yer kalmadı. Çaresini bulamadım. Fil hastalığı beyaz kan damar tıkanıklığı. Beyaz kan damarı tıkalı olduğu için dolaşım olmadığı için şişkinlik yapıyor. Diz kapağından aşağıda şuanda. Umarım yukarılara çıkmayacak. Çok küçük bir büyüklükte başladı, ayağımın üst tarafından başladı. O zaman ayakkabılar oluyordu, şimdi olmuyor. Pantolon ve ayakkabı diktiriyoruz. Geçen ölçtük 80 santimetre büyüklüğünde. Hazır pantolonu 5 tane alıyoruz 3 tane çıkıyor. 5 tane pantolon veriyorum 3 tane geri alabiliyorum" şeklinde konuştu.
LENFÖDEM (FİL HASTALIĞI) NEDİR?
Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen "lenfödem" oldukça nadir görülen bir rahatsızlık olsa da, yaşanması halinde hayatı büyük oranda olumsuz etkiliyor. Kol veya bacakların birinde, hatta bazen ikisinde birden görülen şişkinlik ile kendisini belli eden bu hastalık, ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.
Estetik görüntüyü bozmasının dışında sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak ortaya çıkardığı sorunlar, kişinin yaşamını büyük oranda zorlayabilir. Bu nedenle bir doktorun danışmanlığında doğru şekilde ilerlemek, hastalığın kontrol altına alınmasında önem taşıyor.
Kol ve bacakların şişmesi sonucunda ortaya çıkan lenfödem, bağışıklık sisteminde, lenf bezlerinde oluşan tıkanmalarla birlikte ortaya çıkıyor. Hücreler arası boşlukları dolduran sıvının miktar olarak dengede kalabilmesi için sürekli olarak süzülmesi ve kan dolaşımına karışması gerekir. Lenf sıvısı olarak adlandırılan bu sıvı lenf sistemi tarafından kontrol edilir. Lenf bezleri, kanalları veya düğümlerinde oluşan hasarlara ve doğumsal anomalilere bağlı olarak hücreler arası sıvı miktarının dengesinde bozulmalar oluşabilir.
Lenf bezlerinde oluşan tıkanıklıklar lenf sıvısının boşaltılmasını olumsuz etkileyerek kol ve bacaklarda sıvı birikimine, dolayısıyla da şişliklere neden olur. Bu durum fil hastalığı olarak adlandırılır. Lenfatik sistemin düzgün çalışmaması sonucunda oluşan lenfödem kronik uzun süreli bir durumdur. Belirtilerin ortaya çıkışından sonra kısa bir süre içerisinde teşhis edilerek tedaviye başlanmaması durumunda hastalık kötüleşebilir.