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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Karısını ve arkadaşını tüfekle vurdu

Karısını ve arkadaşını tüfekle vurdu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karısını ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Emin Ülker (38), Atalar Mahallesi'nde eşi Özlem Ülker (39) ile kendisi gibi düğünlerde müzisyenlik yapan arkadaşı Yusuf Cavlak'a (37) silahla ateş etti. Cavlak olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan Özlem Ülker de kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Emin Ülker'in cesedini ise bir bahçede buldu. Ülker'in olayda kullandığı silahla intihar ettiği belirlendi. Ülker'in bir süre önce sosyal medya hesabından, "Benim ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak harici" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

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Karısını ve arkadaşını tüfekle vurdu
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