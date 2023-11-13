Karısını ve arkadaşını tüfekle vurdu

Denizli'ninPamukkale ilçesinde, karısını ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Emin Ülker (38), Atalar Mahallesi'nde eşi Özlem Ülker (39) ile kendisi gibi düğünlerde müzisyenlik yapan arkadaşı Yusuf Cavlak'a (37) silahla ateş etti. Cavlak olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan Özlem Ülker de kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Emin Ülker'in cesedini ise bir bahçede buldu. Ülker'in olayda kullandığı silahla intihar ettiği belirlendi. Ülker'in bir süre önce sosyal medya hesabından, "Benim ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak harici" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.