Karlı hava ulaşımı felç etti: Araçlar yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu...

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi beklenirken çok sayıda il için kar uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlar yolda kaldı.
TIR VE KAMYONLAR YOLDA KALDI
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, Nallıhan kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, tır ve kamyonların yoğun olarak kullandığı Bolu-Nallıhan kara yolunda etkisini sürdürüyor. Kara yolunda ilerleyen bazı tırlar, Aynalıkaya mevkisinde ilerlemekte zorlandı. Yolda kalan tırlar, kurtarma araçları tarafından çekildi.
UZUN KUYRULAR OLUŞTU
İlerlemekte güçlük çeken bazı tır ve kamyonların yol kenarına park etmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.
ERZURUM VE KARS'TA ULAŞIM AKSIYOR
RZURUM'da dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle 583 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekman-Hınıs-Karayazı, Kağızman-Iğdır, Erzurum-Tekman kara yolları ile Ağrı-Iğdır il sınırındaki Cuma Çay köyü mevkisi ulaşıma kapandı. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipinin de etkili olduğu bölgelerde greyder, rotatif ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bölgede ayrıca yol genişletme ve tuzlama çalışması da yürütüyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Iğdır kara yolunda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun kardan kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ın Selim ilçesini, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlayan kara yolu, güvenlik amaçlı ulaşıma kapatıldı.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 ilde kar yağışı, 10 ilde ise karla karışık yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'den kar yağacak illere 'Turuncu' kodla uyarı yapılırken, karla karışık yağmur beklenen illere 'Sarı' kodla uyarı verildi. Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta beklenen karla karışık yağmur için "sarı kod" uyarısı yapıldı. Yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.
DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR
Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGARIN ŞİDDETİ 70 KM'YE ULAŞABİLİR
Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.