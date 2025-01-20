Karnelerini alan çocuklar ülkelerine döndü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyelilerin geçişleri devam ederken, sömestir tatilinin başlaması ile dönüşler arttı. Karnelerini alan Sana ve Ragat Hazladi kardeşler de aileleriyle birlikte yıllar sonra ülkelerine döndü. Türkiye'de 7. ve 5. sınıfta okuyan ve takdirname ile ilk dönemi bitiren Sana ve Ragat Hazladi kardeşler, ülkelerine döndükleri için çok mutlu ve heyacanlı olduklarını söylediler.7 yıl sonra ülkesine döneceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ragat Hazladi, "Sınavları yaptık, sonra arkadaşlarla eğlendik. Suriye'ye dönmek için karneleri almayı bekliyorduk. Takdirname belgesi aldım. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim. Çünkü onlar benim daha iyi olmama yardımcı oldular. Ülkeme gideceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Suriye'de yeni arkadaşlıklar kuracağım ve diğer akrabalarımla daha güzel vakitler geçireceğim. Halep'e gideceğiz. Suriye'den ayrıldığım zaman 5 yaşındaydım ve bu yüzden Halep'i çok hatırlamıyorum. Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de 7 yıl yaşadım ve çok mutluydum. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Çünkü bir şeyler tasarlamayı seviyorum" dedi.5'inci sınıfta okuyan Sana Hazladi de, "7 yıldır Türkiye'deyim. Ülkeme gideceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Ailemle Suriye'ye gideceğiz. Karne olarak takdirname belgesi aldım. Bu yıl okul güzel ve kolay geçti. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı hepsini özleyeceğim. Benimle arkadaş oldukları ve beni korudukları için hepsine teşekkür ederim. En sevdiğim ders matematikti. Büyüyünce matematik öğretmeni olmak istiyorum. Esad kaçtığı için çok mutluyum. Suriye'ye gidip okuluma devam edeceğim. Halep'e gideceğiz. Halep'te sağlam evimiz var" diye konuştu.