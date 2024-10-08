Kars peynirin başkenti

İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC, 'Türkiye'nin peynir başkenti' diye adlandırdığı Kars'ı tanıttı. Ermenistan ve Gürcistan sınırlarına yakın olduğu belirtilen kentin, geçmiş yüzyıllarda sayısız imparatorluk ve krallığa ev sahipliği yaptığı belirtildi. Kentin, 12. yüzyıldan kalma yüksek bir kale, minareler, Ortodoks kilise kubbeleri ve Rus evleri ile noktalanmış bir ufuk çizgisine hâkim olduğu dile getirildi. Selçuklu ve Osmanlı'yla birlikte Roma, Bizans, Ermeni, Çarlık Rusyası etkisinin izlerinin yalnızca mimariye değil, mutfağa da yansıdığı vurgulandı.Kars'ın Çarlık Rusya tarafından işgaliyle, Kafkaslara sürgün edilmiş Malakanların bir kısmının Anadolu'ya göç ettiği hatırlatılarak, peynir yapımında onlardan etkilenildiği belirtildi. Seyahat yazarı Richard Collett'in kaleme aldığı yazıda Kars, 'Türkiye'nin peynir başkenti' diye tanımlanırken ülkenin ilk tematik peynir müzesinin bu şehirde açıldığı da ifade edildi. Yazıda, adını İsviçre'nin gruyere peynirinden alan Kars gravyerine de yer verildi. Peynir yapımıyla meşhur Boğatepe köyü de haberde yer aldı. Malakanların 19. yüzyılda kurduğu köylerden biri olan yerleşimin hâlâ o dönemden kalma bakır kazanları kullandığı vurgulandı.