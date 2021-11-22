Karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Kasım günü bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu'na (19) çarptı. Edinilen bilgiye göre kaza, iki gün önce Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, İ.Ş. idaresindeki 20 ACF 211 plakalı araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden araç, kaldırımda bekleyen 3 kişiye daha çarparak durabildi. Olayın ardından araç sürücüsü İ.Ş. olay yerinden firar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Bilaloğlu ve diğer yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bilaloğlu, 2 günlük tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ayrıca, olay günü polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü İ.Ş.'nin 0,19 promil alkollü olduğu öğrenildi.