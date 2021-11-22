Karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden araç, kaldırımda bekleyen 3 kişiye daha çarparak durabildi. Olayın ardından araç sürücüsü İ.Ş. olay yerinden firar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Bilaloğlu ve diğer yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bilaloğlu, 2 günlük tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ayrıca, olay günü polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü İ.Ş.'nin 0,19 promil alkollü olduğu öğrenildi.