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Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:38

Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti: 18 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

Gaziantep'te karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarpan 60 yaşındaki Bahattin Kahraman kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti: 18 yaşındaki sürücü gözaltına alındı
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Dumlupınar Mahallesi 100. yıl caddesinde karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Bahattin Kahraman'a Ali Şahin (18) idaresindeki araç çarptı. Ağır yaralanan Kahraman ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bahattin Kahraman hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası 18 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. Kahraman'ın Van'ın Gürpınar ilçesinden Gaziantep'e yerleştiği, cenazesinin ise Gaziantep Yeşilkent mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#GAZİANTEP #VAN #ALİ ŞAHİN
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