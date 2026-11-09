Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti: 18 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

Dumlupınar Mahallesi 100. yıl caddesinde karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Bahattin Kahraman'a Ali Şahin (18) idaresindeki araç çarptı. Ağır yaralanan Kahraman ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bahattin Kahraman hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası 18 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. Kahraman'ın Van'ın Gürpınar ilçesinden Gaziantep'e yerleştiği, cenazesinin ise Gaziantep Yeşilkent mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör