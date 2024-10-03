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Giriş Tarihi: 3.10.2024 10:30 Son Güncelleme: 3.10.2024 10:38

Karşıdan karşıya ölüm

Bursa’da otobandan karşıya geçmek isteyen 62 yaşındaki Mustafa Altunkaynar, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Kanlar içinde kalan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Karşıdan karşıya ölüm

Osmangazi ilçesi Alaşarköy Mahallesi Bursa Çevre Yolu Ali Haydar Akın Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Altunkaynar (62) otobanda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda seyir halinde olan F.Y. idaresindeki otomobil, Altunkaynar'ı fark edemeyerek çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaşlı adam metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Altunkaynar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Altunkaynar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Karşıdan karşıya ölüm
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