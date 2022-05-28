Son dakika: Çanakkale’de korkunç olay! Karşılıksız aşkta kadının gözlerini oydu

Kanibey Köyü'nde dün gece geç saatlerde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti.Mardin'den 2 yıl önce mevsimsel işçi olarak Biga'ya gelen evli ve iki çocuk babası Hakkı Elalmış, Kanibey Köyü'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı.
KÖYLÜSÜNÜN EŞİNE AŞIK OLDU
Geçtiğimiz yıl köylüsü Abdullah Demir'de başka bir tavuk çiftliğinde eşi Türkan Demir'i ve üç çocuğunu da yanına alarak köye yerleşti. İddiaya göre Hakkı Elalmış köylüsü olan Abdullah Demir'in eşi Türkan Demir'i rahatsız etmeye başladı. Genç kadın korkudan eşine birşey söyleyemedi. Dün akşam saatlerinde Abdullah Demir'in tavuk çiftliğine gittiğini gören Hakkı Elalmış, kadının evine gelip kapısına dayandı.
KADININ GÖZLERİNİ OYDU
Genç kadın ile adam arasında tartışma çıktı. Genç kadını zorla dışarıya çıkaran gözü dönmüş katil, kadını 3 nolu kümese götürerek cebinden çıkardığı bıçakla genç kadını bıçaklamaya başladı. İddiaya göre genç kadının gözlerini oyan katil ardından cesedi parçalara ayırıp olay yerinden kaçtı.
KÜMESTE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Tavukların yemlerini veren Abdullah Demir akşam saatlerinde eve geldiğinde eşini göremeyince önce bahçeye ardından tavuk kümeslerine baktı. Demir üçüncü kümeste korkunç manzarayla karşılaştı. Olayı hemen yakınlarına ve Jandarma ya haber veren Demir ilk ifadesinde hiç bir düşmanının olmadığını, eşini kimin öldürdüğüyle ilgili bir bileğiyle sahip olmadığını söyledi. Genç kadının cesedi otopsi için Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bu sabah şok bir gelişme yaşandı. Köylüsü Abdullah Demir'i teselli etmek için hastaneye gelen Hakkı Elalmış'ın hareketlerinden şüphelenen Jandarma timleri Elalmış'ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Hakkı Elalmış'ın sorgusu devam ediyor.