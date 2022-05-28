Son dakika: Çanakkale’de korkunç olay! Karşılıksız aşkta kadının gözlerini oydu

KÜMESTE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Tavukların yemlerini veren Abdullah Demir akşam saatlerinde eve geldiğinde eşini göremeyince önce bahçeye ardından tavuk kümeslerine baktı. Demir üçüncü kümeste korkunç manzarayla karşılaştı. Olayı hemen yakınlarına ve Jandarma ya haber veren Demir ilk ifadesinde hiç bir düşmanının olmadığını, eşini kimin öldürdüğüyle ilgili bir bileğiyle sahip olmadığını söyledi. Genç kadının cesedi otopsi için Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bu sabah şok bir gelişme yaşandı. Köylüsü Abdullah Demir'i teselli etmek için hastaneye gelen Hakkı Elalmış'ın hareketlerinden şüphelenen Jandarma timleri Elalmış'ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Hakkı Elalmış'ın sorgusu devam ediyor.