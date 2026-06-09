Karşıyaka Belediyesinde sosyal denge tazminatı krizi yeniden hortladı! Anlaşma olmazsa memurlar 2 gün süreyle iş bırakacak

Karşıyaka Belediyesi'ndeki eylemlere konu olan sosyal denge tazminatı görüşmeleri tekrar tıkandı. İşveren adına sendika ile görüşmeleri yürüten komisyon, oylama yapmadan enflasyon farkının Ocak ve Temmuz aylarında memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarına yansıtılmasına ilişkin maddeyi sözleşmeden çıkardı. Yaşanan şok gelişme memurların örgütlü olduğu sendika yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı.

SENDİKA İŞVERENE SÜRE TANIDI

Yaşanan şok gelişme sonrası Tüm Sel Sen İzmir 2 No'lu Şube işveren temsilcisi komisyona kararını tekrar gözden geçirmesi için 9 Mayıs 2026 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar süre tanıdı. İşverenin çalışanlara zamsız sözleşme dayattığını öne seren sendika belediye yönetiminin geri adım atmaması halinde 10 Mayıs Perşembe ve 11 Mayıs Cuma günü Karşıyaka Belediyesi çatısı altında görev yapan memurların 2 gün süreyle iş bırakacağını duyurdu.

KAZANILMIŞ HAKLARDAN KESİNLİKLE VAZGEÇMEYECEĞİZ

Kazanılmış haklardan feragat etmeyeceklerini belirtip karara karşı çıkan sendikanın görüşme masasından kalkması belediyede şok etkisi yarattı. Şimdi tüm gözler sendikanın işverene tanıdığı sürenin dolacağı saatlere çevrildi. Eğer Karşıyaka Belediye Yönetimi adına sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten komisyon kararında diretirse memur eylemleri tekrar başlayacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal denge tazminatı görüşmelerinde yasal sınırı teklif etmesi üzerine belediyede örgütlü memur sendikaları eylem başlatmış ve iş bırakma kararı almıştı. 3 hafta sürene eylemlerin ardından taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlanmış, Karşıyaka Belediye Meclisi'nden sosyal denge tazminatının yasal sınırın üzerinde ödenmesine yönelik karar alınmış, karar sonrası görüşmeler yeniden başlamıştı.