Kars merkeze bağlı Eşmeyazı köyünde yaşanan olay, yıllar öncesini hatırlattı. Bir vatandaşın diş ağrısı, kahvehanede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Diş ağrısına daha fazla dayanamayan vatandaşın yardımına arkadaşları koştu. Ancak arkadaşlarının bulduğu çözüm, alışılmış diş tedavilerinden oldukça farklıydı. Diş hekimine gitmek yerine köy kahvesinde bulunan penseyi alan arkadaşları, ağrıyan dişe müdahale etmeye karar verdi.