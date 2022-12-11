Kars’ta atlı kızakçılar Çıldır Gölü’nün donmasını bekliyor

Kars ile Ardahan sınırında 123 kilometrekare alana sahip olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

Kışın yüzeyinin donmasının ardından atlı kızak gezintisi ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği göl, turistlerin ilgisini çekiyor.

Gölün henüz donmaması nedeniyle atlarını kıyıdaki arazilere çıkaran kızakçılar, turizm sezonu öncesinde hem atlarını alıştırıyor hem de bölgeye gelen turistlere karla kaplı arazilerde gezinti yaptırıyor.

Rengarenk süsledikleri atlarını kızak bağlayıp göl kenarında beyaza bürünen arazilerde koşturan kızakçılar, sezonu açmak için gölün donmasını bekliyor.

Atlı kızakçılardan Dural Daşdemir, sezon hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı turistler için yeni, konforlu kızaklar yaptıklarını belirten Daşdemir, "Diğer kızaklarda devrilme durumu vardı ama bu yeni yaptıklarımızla o riski ortadan kaldırdık. Atlarımız, kızaklarımız hepsi hazır. Kar yağması lazım ki göl donsun. Bugünlerde kar yağdı ve gölün bazı noktalarında buz tabakası oluşmaya başladı. Havalar eksi 15'i gördüğünde göl tamamen donacaktır. Çıldır Gölü dünyanın donan en büyük gölleri arasında yer alıyor. Yerli ve yabancı turistlere buz üzerinde safari yaptırıyoruz, Eskimo usulü balık avlıyoruz, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

"GÖL KENARINDA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Taşbaşı köyü mevkisinde atlı kızak hizmeti vermeye başlayan Ertan Daşdemir de son günlerde kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Göl birkaç güne tamamen donmaya başlar. Gölün kenarında hazırlıklarımızı yapıyoruz, atlarımız hazır. Atları 2 ay öncesinden besiyle alıyoruz, bakımlarını yapıyoruz, kış geldiğinde de buzun üzerine çıkarıyoruz." dedi.

Bursa Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray da kültür dostlarıyla, turizm elçileriyle Kars'a geldiklerini belirterek, "Kars'ta çok keyif aldık, Ani Ören Yeri'ni gezdik, Çıldır Gölü'nü de ilk defa gördük. Donmamış ama bu keyfiyle de güzel, Kars'taki tabiata hayran kaldık." ifadelerini kullandı.

Güray, herkesi bölgedeki güzellikleri görmeye davet etti.