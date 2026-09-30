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Giriş Tarihi: 30.09.2026 19:04

Kars’ta motosikletli saldırgan dehşeti: 2 kişi yaralandı!

Kars'ta motosikletli bir kişi 2 kişiye silahla saldırdı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İHA Yaşam
Kars’ta motosikletli saldırgan dehşeti: 2 kişi yaralandı!
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Olay, İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletle caddeye geldi. Burada T.Ö. (45) ve E.Ö.'ye (23) silahla ateş eden şüpheli, daha sonra motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, silahla ayaklarından yaralanan T.Ö. ve E.Ö.'ye müdahale etti.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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#KARS

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Kars’ta motosikletli saldırgan dehşeti: 2 kişi yaralandı!
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