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Giriş Tarihi: 8.11.2023 15:49

Kars'ta terör operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi.

DHA
Kars’ta terör operasyonu

Kars'ta 4 Kasım'da başlatılan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu' kapsamında; Kağızman ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 8 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bomba atar mühimmatı, 1 gündüz görüş dürbünü, 1 sabit telsiz, 1 çatal ayaklı uzak mesafe dürbünü, 2,5 kilogram amonyum nitrat, 4 telsiz, 2 telsiz şarj aleti ve kablosu, 1 sabit telsiz el mandalı, 300 metre kablo, 8 büyük pil, 2 çekiç, 7 murç, 2 kilogram motor yağı, 900 gram gres yağ ve 5 kilogram çivi ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar ile diğer malzemeler imha edildi.

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Kars'ta terör operasyonu
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