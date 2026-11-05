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Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:44

Kars’ta traktör ile araç çarpıştı: 4 yaralı

Kars’ta traktör ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kars’ta traktör ile araç çarpıştı: 4 yaralı
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Kars merkeze bağlı Büyük Oluklu köyü yolunda; bir traktör ile ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların da hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#AFAD #KARS #112 ACİL SAĞLIK
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Kars’ta traktör ile araç çarpıştı: 4 yaralı
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