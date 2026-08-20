Kars’ta uyuşturucu operasyonu! Kuryenin ayakkabı tabanındaki zehir zulası polise takıldı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"UYUŞTURUCUYU AYAKKABISININ TABANINA GİZLEDİ"

Operasyon kapsamında ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste seyahat eden İran uyruklu 42 yaşındaki Mehdı Malekı'nın üzerinde polis tarafından detaylı arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin titiz aramasında, ayakkabı tabanına zulalanmış 20 parça halinde toplam 123,61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen metamfetaminin ayakkabı tabanında gizlenmesi ise operasyonun dikkat çeken ayrıntısı oldu.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ" SUÇUNDAN TUTUKLANDI"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehdı Malekı, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör