Kars’ta yaylada silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İddiaya göre, ilçeye bağlı Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında bir yaylada hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Mert G. (27), Subay S. (60) ile çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılardan Mert G. Harakani Devlet Hastanesine, diğerleri Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi. Yaralılardan Subay S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.