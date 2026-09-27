Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta yaylada silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 27.09.2026 23:24

Kars'ta yaylada silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kars'ın Akyaka ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Kars’ta yaylada silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
  • ABONE OL

İddiaya göre, ilçeye bağlı Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında bir yaylada hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Mert G. (27), Subay S. (60) ile çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılardan Mert G. Harakani Devlet Hastanesine, diğerleri Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi. Yaralılardan Subay S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.

#KARS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta yaylada silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA