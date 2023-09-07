Kartal Belediyesi parkın istinat duvarını yapmak için vatandaşlardan para istedi

Gökhan Yüksel tarafından yönetilen ve 4.5 yılda iflasın eşiğine gelen Kartal Belediyesi, hizmet veremez duruma geldi. Saplandığı ekonomik dar boğazdan kurtulamayan Belediye, vatandaşların şikayet ve taleplerini yerine getiremezken, yapacağı işleri ise ticarete döktü. 1 milyar TL'yi aşan borcu nedeniyle adım atamayan ve yatırımlarını durdurarak, tamamlanması karşılığında tüm arsa varlıklarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devreden Kartal Belediyesi tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. 450 bin nüfuslu ilçe Belediye tarafından kaderiyle baş başa terk edilirken, şimdi de hizmet isteyen vatandaşları adeta 'haraca' bağladı.

ÇOCUKLAR ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE

1993 yılında yapılan Kartal belediyesi tarafından yapılan Gümüşpınar Parkı'nın istinat duvarı çürüdü. İçindeki paslı demirlerin ortaya çıktığı istinat duvarının kumları da dağılırken, toprak kayması yaşanmaya başladı. 200 metrelik istinat duvarının 30 metrelik bölümünde yaşanılan toprak kaymasına yönelik önlem alınması için vatandaşları Kartal Belediyesi'ne başvurdu. Önce tüm şikayetlere kulağını tıkayan Belediye yönetimi, buradaki istinat duvarını yenileme yerine çareyi parkın bir bölümünü bariyerlerle kapatmakta buldu. Adeta parkın çöken bölümünü cezalandırır gibi kapatan Belediye daha sonra düzenlediği çocuk festivali nedeniyle yasak bölgeyi de kullanıma açtı. Sürekli toprak kaymasının yaşandığı parkın içinde bulunduğu tehlikeyi görmeyen Belediye buraya oyun oynamak için gelen çocuklar ile ailelerini ölümün eşiğine terk etti.

TAHTALARLA ÖNLEM ALINDI

Yaşanılacak büyük bir facianın önüne geçmek isteyen ev sahipleri Belediye'nin vurdumduymazlığı karşısında kendi önlemlerini kendileri almaya çalışıyor. Defalarca Kartal belediyesinin kapısını çalmalarına rağmen seslerini duyuramayarak eli boş dönen ev sahipleri bahçelerine doğru kayan parkın çökmemesi için çürüyen istinat duvarına dayadıkları kalaslarla önlem almaya çalışıyor.

İPE UN SERİYORLAR

'Tehlikenin geliyorum' dediği toprak kaymasına karşı önlem alması gereken Kartal Belediyesi'nin ipe un serdiğini dile getiren vatandaşlar, hiçbir yetkiliye seslerini duyurarak buradaki tehlikeyi gösteremediklerinin altını çizdi. Belediye Başkanı Yüksel'e yıllardır ulaşamadıklarını vurgulayan mahalle sakinleri "Verdiğimiz birçok dilekçe karşılıksız kaldı. Yaklaşık 4 buçuk yıldır süren buradaki tehlike korku rüyamız oldu. Geceleri uyuyamaz, bahçemize çocuklarımızı çıkaramaz olduk. Burada bir vatandaş yaşamını yitirse bunun hesabını kim verecek. Parkta yaşanılacak olası bir toprak kayması sadece bulunduğu alanı değil, bölgeyi etkileyecek" dediler.

RESMEN HARAÇ İSTENDİ

Belediye'nin 1993 yılında parkı yaptığı sırada sınırında bulunan evlerin güvenliği ve gürültüden etkilenmemeleri için 30 metrelik bölümünde 1,5 metrelik boş bıraktığını dile getiren vatandaşlar, son görüşmelerinde Belediyenin duvarı yıkarak yeniden yapmaları karşılığında kendilerinden para talep ettiğini öne sürdü. Parkın Kartal Belediyesi'ne ait olduğunu hatırlatan vatandaşlar "Buna rağmen yaparız ama yapılan masrafları yüzde 20 + faiziyle birlikte sizden alırız diyorlar. Böyle bir anlayış olabilir mi? Burası çöküyor, evlerimiz, bizim ve parka gelen çocukların hayatları da tehlike altında. Kartal Belediyesi ipe un seriyor. İlçe bu kadar sahipsiz mi? Gelsinler bu boşluğu da parka dahil etsinler, buna karşı değiliz. Yeter ki önlem alınsın" diye konuştu.