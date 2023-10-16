Kartal Belediyesi’nde delege mobbingi

CHP'dekongre savaşları devam ederken Kartal Belediyesi'nde ve ilçe örgütünde mobbing skandalı yaşanıyor. İlçe kongresinde Mert Polat'a açık destek veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iddiaya göre Süleyman Uzunok'a destek veren M. E., E. Ö., O. C. M., C. K., E. Y. ve O. A.'nın görev yerlerini değiştirerek başka bir yere sürgün etti. Pozisyonları da değiştirilen personel daha düşük maaşla yeni görevlerine başlatıldı. Personelin birçoğunun ise tazminatsız olarak işten atılma korkusu yaşadığı belirtildi. Süleyman Uzunok, "Aklınızı başınıza alın. Görev yaptığınız kurumlar babanızın çiftliği değil. Keyfi kararlarınızın, yanlı uygulamalarınızın bir karşılığı olacaktır" sözleriyle Yüksel'e tepki gösterdi.