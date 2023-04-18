Kartal Tibet Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Kartal Tibet Filmleri Listesi

Kartal Tibet filmleri Yeşilçam'ın oldukça yüksek beğeni alan filmleri arasında yer alır. Sinema dünyasında önemli yeri bulunan Kartal Tibet'in en iyi filmleri oyuncunun kariyer yaşamında yüksek başarı getiren filmlerdir. En çok izlenen Kartal Tibet filmleri farklı tür ve konuları ile öne çıkar. En çok izlenen, en iyi Kartal Tibet filmleri listesi sizler için araştırıldı. Beğenilen filmlerini haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

Kartal Tibet Filmleri

Kartal Tibet, Yeşilçam'ın en bilinen aktörleri arasında yer alır. Sayısız filmde rol alan usta oyuncu senaristlik ve yönetmenlik alanlarında da yüksek başarılar elde etmiştir. Gerek oynadığı filmler gerekse yönetmenliğini yaptığı filmlerle Türk sinema dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. 1938 doğumlu sanatçı sinema hayatı boyunca ise 200 filme katkıda bulunmuştur.

En İyi Kartal Tibet Filmleri

Kartal Tibet Türk sinemasının en eski aktörlerindendir. Siyah beyaz filmleri yanında renkli filmlerde de rol almıştır. Kartal Tibet'in en sevilen filmleri arasında ise şunlar yer alır:

Senede Bir Gün (1966)- IMDB: 6,5

Kartal Tibet'in en unutulmaz filmlerinden biri olan Senede Bir Gün filmi öksüz ve yetim olan Emin'in hikayesini anlatır. Emin zengin bir çiftlik ağası olan Hilmi Efendi'nin çiftliğinde kahyadır. Hilmi Bey'in kızı Nazlı'ya aşıktır. Ancak savaş nedeniyle bu toprakları terk etmek zorunda kalırlar. Emin ve Nazlı ise yılda sadece bir gün buluşma sözü verirler.

İstanbul Tatili (1968)- IMDB: 6,8

Ali sokaklarda dolaşarak turistlerin resimlerini çeker. Ancak bu işten çok da memnun değildir. En çok istediği ise bir gazetede foto muhabir olabilmektir. Bu süreçte el-Katra Sultanı ile kızı Nilgün İstanbul'a gelir. Nilgün bir sabah heyetten kaçar ve yolları Ali ile kesişir.

Tarkan (1969)- IMDB: 6,6

Tarkan filmi, Kartal Tibet'in en bilinen filmlerindendir. Film Avrupa Hunlarının başbuğu olan Atilla'nın Avrupa kıtasını ele geçirme sürecinde geçer. Atilla Moro olarak bilinen bir savaş tanrısı olan Mars'ın kılıcını ele geçirmek ister. Bunun için de Tarkan'ın cesaretinden yararlanmak ister.

Tarkan: Gümüş Eyer (1970)- IMDB: 6,4

Tarkan filminin devamı olarak çekilen bu filmde Alan Kumandanı Kostok'un Altar soyuna son verme çalışmaları anlatılır. Tarkan yine filmde Avrupa Hun Hükümdarı Atilla'nın cesur savaşçısını canlandırır.

Tarkan: Viking Kanı (1971)- IMDB: 6,4

En sevilen Kartal Tibet filmleri arasında yer alır. Filmde Vikingler tarafından kaçırılan Yonca Hatun'u kurtarmaya çalışan cesur bir askeri canlandırır. Bu süreçte Hun İmparatoru Atilla tek tek Avrupa Devletlerini işgal etmeye başlamıştır. Zayıflayan ülkeler de Vikingler karşısında son derece savunmasızdır.

Tarkan: Altın Madalyon (1973)- IMDB:6,3

Viking Kanı'nın devamı olarak çekilen bu filmde Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın nişanlısı olan Honoriya ve oğlu Vandal kralının elindeki tutsaklığı konu edilmiştir. Tarkan'ın hem Atilla'nın nişanlısını hem de oğlunu kurtarma çabaları anlatılır.

Tarkan Güçlü Kahraman (1973)- IMDB- 6,6

Tarkan filmlerinin devamı niteliğinde olan bu filmde Tarkan Çin diyarındaki altın kılıcı ele geçirmek için görevlendirilir. Filmde de Wang Yu ile olan mücadeleleri anlatılmaktadır.

Bitirim Kardeşler (1973)- IMDB: 6,3

Kartal Tibet'in en sevilen filmleri arasında yer alan Bitirim Kardeşler'de başrolleri Kadir İnanır ile paylaşmıştır. Ali ve Veli farklı işlerde çalışan iki kardeştir. Ancak çok anlaşamayan kardeşlerdir. Babaları da bunlara bir oyun oynayarak barışmalarını sağlar. Sonrasında ise birlikte çalışmaya karar verirler ve filmdeki tüm olaylar da bu şekilde başlar.

Bitirimler Sosyetede (1973)- IMDB:6,3

Küçük kardeş Ali küçük yaşlarda abisi Veli'den ayrı kalmıştır. Veli hamallık yaparken Ali ise çete üyesi olarak tanıtarak her yerden haraç toplar. Ali'nin söylediği yalanlar ortaya çıktığında peşine birçok kişi düşer. Bu arada hiç tanımadığı kardeşi Ali ile tanışır.

Zulüm (1972)- IMDB:5,5

Abla çok sevilen bir konservatuvar öğrencisidir. Bir rastlantı neticesinde ünlü bir besteci olan Tarık ile tanışır. Birbirlerinden çok etkilenen iki genç kısa sürede nişanlanırlar. Ancak bu aşk Tarık'ın geçirdiği trafik kazası ile son bulur ve Ayla başka bir hayat yaşamak zorunda kalır.