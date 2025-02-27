Kartalkaya yangınında yeni detaylar: Camların önünde vefat etmişler! ‘Acaba atlayabilir miyim?’

NE ZAMAN GİDİLDİ: Grand Kartal Otel yangını 21 Ocak'ta saat 03.27'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Kartalkaya Jandarma Karakolu 4, sağlık ekipleri 46, itfaiye 57 dakika sonra olay yerine ulaştı. AFAD, ihbarın ardından 55 dakika sonra bölgeye ulaştı.
CAMLARA YAKIN VEFAT ETMİŞLER: AFAD'ın ilk giden ekibi , 15 kişiyi merdivenle tahliye etti. 78 yerine artı 15 kişi daha olabilirdi. Otelde vatandaşların birçoğu farklı farklı alanlara kaçışmış odalardan. Daha çok camların önünde vefat etmişti vatandaşlarımız. 'Acaba atlayabilir miyim?' demiş. Dumandan zehirlenmiş ve camın önünde de kalmış.
YANGINA MÜDAHALE: AFAD bölgeye 26 araç ve 105 personel sevk etti. Yangına 171 araç ve 533 personelle müdahale edildi. 12 katlı otelin 77 odasında konaklama vardı. 77 odada 238 misafir kalıyordu. 100 çalışanla o gün akşam itibarıyla 338 vatandaşımız otelde konaklamaktaydı. Çalışanların büyük çoğunluğu kot altındaydı.
İTFAİYENİN AFAD'A BAĞLANMASI: (İtfaiyenin AFAD'a bağlanması yönündeki görüşler üzerine) Kapasiteler artırılmalı, itfaiyeler güçlendirilmeli. Bunların hepsine varız. Hepsi AFAD'ın altında olsun dediğimiz zaman, AFAD, yönetilmekten çıkar... Gelişmiş ülkelerde, Avrupa Birliği normlarında itfaiyede yerel yapılanma, her tarafta yerel yapılanma.
İTFAİYE MERDİVENİNE GÖRE RUHSAT: İtfaiyenin güçlendirilmesi kesinlikle gerekli. Yani şöyle bir durumla karşılaşmak her zaman var: Bina yüksekliği ile ildeki itfaiye merdiveninin yüksekliği mutlaka değerlendirilmeli bir ilde ruhsat verilirken... 'Akıllı binalar' vesaire adı altında bir şeyler söyleniyor ama teknolojik bir hata olması durumunda ya da teknik bir hatanın olması durumunda oradaki sistemin çalışmaması hâlinde... Sizin elinizdeki yangın merdiveni 14 katlı, ilinizde var 28 katlı bina, geriye kalan 14 katı ne yapacağız?
AFET PLANINDA YANGIN UYARISI
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da "Yangın sonrasında en yakın güvenlik noktası veya olay yerine intikal edebilecek en yakın birim hangisi ise bildirime ondan başlandığını görüyoruz. Jandarma, itfaiye, sağlık ve koordinasyondan sorumlu AFAD'a bilgi verilmiştir. Çevre illerden itfaiye ve diğer destekler istenmiştir" dedi.