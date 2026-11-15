Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Evde tadilat düşünenler hiç tereddüt etmesin!

Eğer evinizi boyatmayı veya küçük bir tadilata girmeyi düşünüyorsanız, ustadan o eski kartonpiyerleri söküp sadece düz bir alçı çekmesini isteyin. Ortaya çıkan o ferahlığı ve temizliği görünce "Bunu neden daha önce yapmadım" diyeceksiniz.