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Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:26

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Evimizin havasını ağırlaştıran ve odaları basık gösteren o kalın tavan süslerine yavaş yavaş veda ediyoruz. Artık göz yormayan, sadeliğiyle eve adeta nefes aldıran çok daha doğal ve ferah tavan tasarımları moda oldu.

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Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!
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Eskiden yeni bir eve taşındığımızda ya da tadilat yaptırdığımızda ilk iş tavana o oymalı, desenli alçıları çektirmek olurdu. Ancak son yıllarda yaşam alanlarımızda doğaya ve sadeliğe hızlı bir dönüş başladı. Artık gözümüzü yoran o kalabalık detayların yerini, odayı olduğundan çok daha geniş gösteren pürüzsüz geçişler aldı.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Gözümüzü yoran o kalabalık desenler

Yıllarca salonlarımızın tam köşesini işgal eden o çiçekli, dalgalı kartonpiyerler aslında farkında olmadan zihnimizi yoruyordu. Karmaşık desenler yüzünden evde yaratmaya çalıştığımız o sakin ve huzurlu ortam bir türlü tam anlamıyla oluşamıyordu.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Tavanlar neden üstümüze üstümüze geliyor?

Duvarla tavanın birleştiği yere çekilen o kalın alçılar, odanın yüksekliğini görsel olarak anında kesiyor. Tavanın gerçek yüksekliğinden aşağı sarkan bu süslemeler, özellikle standart dairelerde odanın çok daha basık ve dar hissedilmesine yol açıyor.

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Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Yeni trend: Kesintisiz ve pürüzsüz geçişler

Yeni nesil dekorasyonda artık duvar dümdüz yukarı çıkıyor ve hiçbir çıkıntı olmadan tavana bağlanıyor. Sıfır geçiş dediğimiz bu yöntem sayesinde duvarlar hiçbir görsel engele takılmıyor, bu da odanın olduğundan çok daha yüksek görünmesini sağlıyor.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Işık oyunları için artık kaba alçılara gerek yok

Eskiden tavana gizli ışık veya spot koymak için kocaman alçı havuzları yaptırılırdı. Şimdilerde ise çok ince bir kesimle, sadece ışığın sızacağı kadar zarif boşluklar bırakılıyor ve tavanın o düz, tertemiz görüntüsü asla bozulmuyor.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Toz yuvası olan kıvrımlardan kurtuluyoruz!

İşin bir de temizlik boyutu var. Oymalı kartonpiyerlerin arasına dolan tozları ve örümcek ağlarını temizlemek başlı başına bir derttir. Pürüzsüz tavanlarda tozun tutunabileceği hiçbir çıkıntı olmadığı için eviniz çok daha uzun süre temiz kalıyor.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Perdeler tavandan süzülüyormuş hissi...

Kornişleri gizlemek için çekilen o kalın alçı perdeler yerine, yeni evlerde tavanın tam kenarında çok ince bir "perdelik" boşluğu bırakılıyor. Perdeniz sanki doğrudan tavanın içinden akıyormuş gibi durduğu için odaya çok şık bir derinlik katıyor.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Doğal eşyalarla mükemmel uyum yakalıyor

Eğer evinizde ahşap mobilyalar, keten kumaşlar ve yeşil bitkiler kullanmayı seviyorsanız, gösterişli bir tavan bu doğallığı bozar. Düz ve pürüzsüz bir tavan, evinizdeki o "doğal yaşam" hissini destekler ve eşyalarınızın güzelliğini ön plana çıkarır.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Renkleri çok daha özgürce kullanabilirsiniz

Kartonpiyerli odalarda duvarları renklendirmek her zaman risklidir, çünkü o kalın beyaz şerit duvarı keser ve renk uyumunu zorlaştırır. Tavanla duvar birleştiğinde ise odanızı dilediğiniz toprak tonlarına boyayabilir, çok daha sıcak bir atmosfer yaratabilirsiniz.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Evde tadilat düşünenler hiç tereddüt etmesin!

Eğer evinizi boyatmayı veya küçük bir tadilata girmeyi düşünüyorsanız, ustadan o eski kartonpiyerleri söküp sadece düz bir alçı çekmesini isteyin. Ortaya çıkan o ferahlığı ve temizliği görünce "Bunu neden daha önce yapmadım" diyeceksiniz.

Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Az eşya, az detay, bolca huzur...

Evimiz, dışarıdaki karmaşadan kaçıp sığındığımız en güvenli limanımız. Artık eşyaların veya ağır süslemelerin bize hizmet etmediği, gözümüzü yormayan ve ruhumuzu dinlendiren o yalın, ferah tasarımlar hayatımızın merkezine yerleşiyor.

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Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!
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