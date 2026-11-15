Kartonpiyerler tarih mi oluyor? Yeni evlerde bu detay tercih ediliyor!

Eskiden yeni bir eve taşındığımızda ya da tadilat yaptırdığımızda ilk iş tavana o oymalı, desenli alçıları çektirmek olurdu. Ancak son yıllarda yaşam alanlarımızda doğaya ve sadeliğe hızlı bir dönüş başladı. Artık gözümüzü yoran o kalabalık detayların yerini, odayı olduğundan çok daha geniş gösteren pürüzsüz geçişler aldı.
Yıllarca salonlarımızın tam köşesini işgal eden o çiçekli, dalgalı kartonpiyerler aslında farkında olmadan zihnimizi yoruyordu. Karmaşık desenler yüzünden evde yaratmaya çalıştığımız o sakin ve huzurlu ortam bir türlü tam anlamıyla oluşamıyordu.
Yeni nesil dekorasyonda artık duvar dümdüz yukarı çıkıyor ve hiçbir çıkıntı olmadan tavana bağlanıyor. Sıfır geçiş dediğimiz bu yöntem sayesinde duvarlar hiçbir görsel engele takılmıyor, bu da odanın olduğundan çok daha yüksek görünmesini sağlıyor.
Eskiden tavana gizli ışık veya spot koymak için kocaman alçı havuzları yaptırılırdı. Şimdilerde ise çok ince bir kesimle, sadece ışığın sızacağı kadar zarif boşluklar bırakılıyor ve tavanın o düz, tertemiz görüntüsü asla bozulmuyor.
İşin bir de temizlik boyutu var. Oymalı kartonpiyerlerin arasına dolan tozları ve örümcek ağlarını temizlemek başlı başına bir derttir. Pürüzsüz tavanlarda tozun tutunabileceği hiçbir çıkıntı olmadığı için eviniz çok daha uzun süre temiz kalıyor.
Kornişleri gizlemek için çekilen o kalın alçı perdeler yerine, yeni evlerde tavanın tam kenarında çok ince bir "perdelik" boşluğu bırakılıyor. Perdeniz sanki doğrudan tavanın içinden akıyormuş gibi durduğu için odaya çok şık bir derinlik katıyor.
Eğer evinizde ahşap mobilyalar, keten kumaşlar ve yeşil bitkiler kullanmayı seviyorsanız, gösterişli bir tavan bu doğallığı bozar. Düz ve pürüzsüz bir tavan, evinizdeki o "doğal yaşam" hissini destekler ve eşyalarınızın güzelliğini ön plana çıkarır.
Kartonpiyerli odalarda duvarları renklendirmek her zaman risklidir, çünkü o kalın beyaz şerit duvarı keser ve renk uyumunu zorlaştırır. Tavanla duvar birleştiğinde ise odanızı dilediğiniz toprak tonlarına boyayabilir, çok daha sıcak bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Eğer evinizi boyatmayı veya küçük bir tadilata girmeyi düşünüyorsanız, ustadan o eski kartonpiyerleri söküp sadece düz bir alçı çekmesini isteyin. Ortaya çıkan o ferahlığı ve temizliği görünce "Bunu neden daha önce yapmadım" diyeceksiniz.
Evimiz, dışarıdaki karmaşadan kaçıp sığındığımız en güvenli limanımız. Artık eşyaların veya ağır süslemelerin bize hizmet etmediği, gözümüzü yormayan ve ruhumuzu dinlendiren o yalın, ferah tasarımlar hayatımızın merkezine yerleşiyor.