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Giriş Tarihi: 5.12.2022 13:54 Son Güncelleme: 5.12.2022 13:54

Kaş Almak Günah Mı? Kaş Aldırmak, Şekil Vermek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran'da Geçiyor Mu?

Kaş almak günah mı sorusu, günümüze dek insanların akıllarını karıştıran dini sorulardan bir tanesi olmuştur. Çünkü İslam dininde kaş aldırmanın, kaşa şekil vermenin caiz olmadığını söyleyenler alimler bulunmaktadır. Son dönemde hem kadınlar hem de erkekler bu sorunun doğru yanıtına erişebilmek için internet arama motorları üzerinden; kaş aldırmak haram mı , kaşın ortasını almak caiz mi ve kaş aldırmak günah mı sorularının yanıtlarını aramaktadırlar.

Kaş Almak Günah Mı? Kaş Aldırmak, Şekil Vermek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran’da Geçiyor Mu?

İnsanlar yüzlerine yakışan kaşı bulabilmek ve kendilerini daha iyi hissetmek için kaşlarına şekil verdirir ya da kaşlarını aldırırlar. Günümüze kadar pek çok insan için dini açıdan bakıldığı zaman kaş aldırma konusu bir muamma olmuştur. Ancak doğru araştırma yapan kişiler doğru yanıtlara ulaşmışlar ve bu konudaki karışıklıkları çözmüşlerdir. Biz de sizler için bu yazımızda "Kaş aldırmak günah mı, kaş aldırmak haram mı, Kuran'da geçiyor mu?" sorularının yanıtlarını derledik.

Kaş Almak Günah Mı?

Kaş aldırmak, kaşa şekil vermek günah mı, haram mı soruları her dönemde İslam alimlerine sorulmuş olan sorular arasındadır. Kaş almak hakkında Diyanetin son açıklaması şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: "Mecbur değilsen kaşını, bıyığını, tüylerini aldırmak günahtır. Ama psikolojini bozacak kadar kötüyse aldırabilirsin." Bu söylemden yola çıkılarak, zorunlu koşullar örneğin psikolojinin bozulması, dışında insanın kaşlarını aldırması, kaşlarına şekil verdirmesi günahtır. Ancak psikolojik rahatsızlığa sebebiyet verecek şekilde anormalliğin olduğu durumlarda, kaşların düzetilmesinde yüz veya dudak üzerinde bulunan kılların aldırılmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Kaş Almak Kuran'da Geçiyor Mu?

Kaş almak ve kaş almak üzerine alimlerin söyledikleri Kuran'ı Kerim içerisinde yer alan söylemler değildir. Ancak İslam alimleri kaş almanın caiz olmadığını, günah olduğunu ve insanın psikolojisini bozacak kadar kötü durumda ise ancak alınabileceğini hadislere dayanarak söylemişlerdir. Referans olarak alınan hadisler ise şunlardır:

  • "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin." (Buhari, Müslim)

  • "İğreti saç takan, taktıran; kaşlarını incelten, kaşlarını incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir." (Ebu Davud)

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Kaş Almak Günah Mı? Kaş Aldırmak, Şekil Vermek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran'da Geçiyor Mu?
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