Kas antrenmanları ömrü uzatıyor

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ABD merkezli Science Daily internet sitesinde yer alan yeni bir araştırmaya göre, her gün saatlerce spor salonunda vakit geçirmeden güç antrenmanları ömrü uzatabilir. Yaklaşık 150 bin hemşire ve sağlık çalışanının 30 yıl boyunca izlendiği bu kapsamlı çalışmada, katılımcılar egzersiz sürelerini her iki yılda bir bildirdi. Süreç içinde hayatta kalan ve hayatını kaybeden yaklaşık kişilerden elde edilen veriler incelendiğinde, kas güçlendirme egzersizlerinin erken ölüm riskini düşürmede etkili olduğu tespit edildi.