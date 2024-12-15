‘Kasacılar’ şebekesi çökertildi

Muğla, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde üç ayrı maden ocağından 2024 yılı Ağustos ve Ekim aylarında 52 milyon 410 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını çelik kasalardan çalan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen şebekeye yönelik Muğla, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da eşzamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 164 tabanca fişeği, 9 av tüfeği kartuşu, muhtelif pense, tornavida, İngiliz anahtarı, matkap, lokma, spiral taşı, dürbün, eldiven, çekiç, 12 bin 500 TL ve 4 bin dolar nakit para ve 300 gram altın ele geçirildi.Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Aziz A., Ruşen T., Saim T., Ahmet K., Zana T., Cansu D. ve Ahmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Kasacılar" suç örgütünün Muğla, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Düzce ve Balıkesir illerinde 17 kasa hırsızlığı başta olmak üzere 24 olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkarıldı.