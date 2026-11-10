Kasetçi cinayetinde yeni gelişme! Soner’in katillerinin cezası belli oldu

PARAYI YATIRIRKEN KAMERAYA YAKALANMIŞ

C.S.'nin silah arkadaşlarının ifadelerine de başvuran polis, olay tarihinde birliğinden ayrılan C.S.'nin yanında yüklü miktarda parayla geri döndüğünü belirledi. Aynı zamanda marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ile bir bankamatik kamerasında görünen kişinin C.S. ile benzerlik gösterdiği tespit edildi. Tüm bu tespitlerin ardından haklarında gözaltı kararı verilen A.Ç., E.D. ve C.S. cinayet şüphesiyle tutuklandı. 3 şüpheli, yaklaşık 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU

Olayla ilgili davanın dördüncü duruşması Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya olayda ölen Soner Çelik'in annesi Keziban, babası Sadettin, ağabeyi Kemal Çelik ile sanıklar A.Ç. ve C.S. katılırken, E.D. ise katılmadı. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık A.Ç. hakkında, iş ortaklığı bulunan Soner Çelik'in elinde bulunan borç senedini geri almak için o dönemde asker olan C.S. ile E.D. vasıtasıyla anlaşma yaptığı ve öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. C.S. hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. E.D. hakkında ise cinayete yardım ve yataklık yaptığı, C.S. ile cinayet için görüşme yaptığı iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi ancak fiilin işlenmesi sırasında olaya müdahil olunmadığı gerekçesiyle cezada indirim yapılarak ömür boyu hapis talebinde bulunuldu.