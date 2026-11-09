Kasım ara tatil tarihleri: 2026 MEB ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

Kasım ara tatili için öğrencilerde heyecanlı bekleyiş başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci, derslerden uzak kalacağı molanın başlamasını bekliyor. Veliler ise çocukların okuldan ayrı kalacağı bu döneme göre planlarını yapmaya başladı. MEB tarafından paylaşılan takvimde ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri de açıklandı.
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar sürecek tatilde okuldan uzak kalarak dinlenme fırsatı bulacak.
Kasım ayındaki tatilin ardından öğrencilerin bir sonraki uzun tatili yarıyıl döneminde olacak. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Sömestr tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.
2026-2027 MEB tatil takvimi şöyle:
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027