Kasım ara tatil tarihleri: 2026 MEB ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

Kasım ara tatili için öğrencilerde heyecanlı bekleyiş başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci, derslerden uzak kalacağı molanın başlamasını bekliyor. Veliler ise çocukların okuldan ayrı kalacağı bu döneme göre planlarını yapmaya başladı. MEB tarafından paylaşılan takvimde ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri de açıklandı.