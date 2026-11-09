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Giriş Tarihi: 09.11.2026 06:37

Kasım ara tatil tarihleri: 2026 MEB ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Kasım ayında yapılacak kısa tatil öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte kapanacağını merak ediyor. Milyonlarca öğrencinin derslere ara vereceği Kasım ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri, MEB'in yayımladığı çalışma takvimiyle belli oldu. İşte ara tatil sürecine ilişkin merak edilen tarihler...

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Kasım ara tatil tarihleri: 2026 MEB ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?
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Kasım ara tatili için öğrencilerde heyecanlı bekleyiş başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci, derslerden uzak kalacağı molanın başlamasını bekliyor. Veliler ise çocukların okuldan ayrı kalacağı bu döneme göre planlarını yapmaya başladı. MEB tarafından paylaşılan takvimde ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri de açıklandı.

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar sürecek tatilde okuldan uzak kalarak dinlenme fırsatı bulacak.

KASIM ARA TATİLİ TOPLAM KAÇ GÜN OLACAK?

Kasım ayındaki ilk dönem arası, hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında okula gitmeyecek. 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım tarihlerindeki hafta sonlarıyla birlikte tatil süresi 9 güne ulaşacak.

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2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Kasım ayındaki tatilin ardından öğrencilerin bir sonraki uzun tatili yarıyıl döneminde olacak. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Sömestr tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

2026-2027 MEB tatil takvimi şöyle:

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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