Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu!

2026 yılı kasım ara tatili tarihleri, MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle netleşti. 14 Eylül Pazartesi günü başlayan eğitim döneminde öğrenciler, ilk ara tatil için hazırlık yapmaya başladı. Kasım ara tatili boyunca öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. İlk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Öğrencilerin beklediği kasım ara tatili ise 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği çalışma takvimi ve tatil tarihleri şöyle:
|
Eğitim dönemi
|
Başlangıç tarihi
|
Bitiş tarihi
|
Birinci dönem
|
14 Eylül 2026 Pazartesi
|
22 Ocak 2027 Cuma
|
Kasım ara tatili
|
16 Kasım 2026 Pazartesi
|
20 Kasım 2026 Cuma
|
Yarıyıl tatili
|
25 Ocak 2027 Pazartesi
|
5 Şubat 2027 Cuma
|
İkinci dönem
|
8 Şubat 2027 Pazartesi
|
25 Haziran 2027 Cuma
|
İkinci dönem ara tatili
|
8 Mart 2027 Pazartesi
|
12 Mart 2027 Cuma
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Okulların kapanışı
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25 Haziran 2027 Cuma