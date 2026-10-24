Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu!

2026 yılı kasım ara tatili tarihleri, MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle netleşti. 14 Eylül Pazartesi günü başlayan eğitim döneminde öğrenciler, ilk ara tatil için hazırlık yapmaya başladı. Kasım ara tatili boyunca öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. İlk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.