Haberler Yaşam Haberleri Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.10.2026 18:40

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu!

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken öğrenciler kasım tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvimle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ara tatil programı da netleşti. Kasım arasını dinlenerek geçirmek ve ders eksiklerini tamamlamak isteyen öğrenciler, tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor.

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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu!
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2026 yılı kasım ara tatili tarihleri, MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle netleşti. 14 Eylül Pazartesi günü başlayan eğitim döneminde öğrenciler, ilk ara tatil için hazırlık yapmaya başladı. Kasım ara tatili boyunca öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. İlk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği kasım ara tatili ise 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği çalışma takvimi ve tatil tarihleri şöyle:

Eğitim dönemi

Başlangıç tarihi

Bitiş tarihi

Birinci dönem

14 Eylül 2026 Pazartesi

22 Ocak 2027 Cuma

Kasım ara tatili

16 Kasım 2026 Pazartesi

20 Kasım 2026 Cuma

Yarıyıl tatili

25 Ocak 2027 Pazartesi

5 Şubat 2027 Cuma

İkinci dönem

8 Şubat 2027 Pazartesi

25 Haziran 2027 Cuma

İkinci dönem ara tatili

8 Mart 2027 Pazartesi

12 Mart 2027 Cuma

Okulların kapanışı

25 Haziran 2027 Cuma
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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu!
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