Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte, 2026-2027 MEB takvimi ile kasım ara tatili tarihi

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de belli oldu. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle mart ayında da 9 günlük tatil yapacak.