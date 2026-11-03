Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte, 2026-2027 MEB takvimi ile kasım ara tatili tarihi

Kasım ara tatiliyle birlikte öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. İlk dönemin ara tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer aldı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. Ara tatilin tamamlanmasının ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
Kasım ara tatili resmi takvimde 5 iş günü olarak uygulanacak. Ancak tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün okuldan uzak kalacak.
Öğrencilerin tatil takvimi şöyle:
13 Kasım 2026 Cuma: Son ders günü
14 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili
15 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili
16-20 Kasım: Kasım ara tatili
21-22 Kasım: Hafta sonu tatili
23 Kasım 2026 Pazartesi: Okullar açılıyor.
MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de belli oldu. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle mart ayında da 9 günlük tatil yapacak.