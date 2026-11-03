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Giriş Tarihi: 3.11.2026 10:21 Son Güncelleme: 3.11.2026 10:22

Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte, 2026-2027 MEB takvimi ile kasım ara tatili tarihi

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için öğrenciler ve veliler takvime odaklandı. Eylül ayında ders başı yapan milyonlarca öğrenci, kasım ayında kısa bir tatil molası verecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

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Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte, 2026-2027 MEB takvimi ile kasım ara tatili tarihi
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Kasım ara tatiliyle birlikte öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. İlk dönemin ara tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer aldı.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. Ara tatilin tamamlanmasının ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili resmi takvimde 5 iş günü olarak uygulanacak. Ancak tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün okuldan uzak kalacak.

Öğrencilerin tatil takvimi şöyle:

13 Kasım 2026 Cuma: Son ders günü

14 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili

15 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili

16-20 Kasım: Kasım ara tatili

21-22 Kasım: Hafta sonu tatili

23 Kasım 2026 Pazartesi: Okullar açılıyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI

2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de belli oldu. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle mart ayında da 9 günlük tatil yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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