Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre öğrenciler kasım ayında bir haftalık ara verecek. Ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağı, okulların ne zaman yeniden açılacağı ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.