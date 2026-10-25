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Giriş Tarihi: 25.10.2026 20:41

Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

Okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler kısa bir molaya hazırlanırken veliler de tatil süresini ve derslerin yeniden başlayacağı tarihi merak ediyor. Kasım ara tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de eğitim takviminde öne çıkıyor.

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Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var
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Milyonlarca öğrenci için kasım ayında başlayacak ara tatil, eğitim öğretim yılının ilk dinlenme arası olacak. 16 Kasım'da başlayıp 20 Kasım'da sona erecek ara tatilin ardından okullarda ders zili yeniden çalacak. Önümüzdeki aylarda öğrencileri bekleyen diğer tatil tarihleri de belli olan eğitim takvimi doğrultusunda şekilleniyor.

Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre öğrenciler kasım ayında bir haftalık ara verecek. Ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağı, okulların ne zaman yeniden açılacağı ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

MEB'in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte daha uzun bir dinlenme süresi elde edecek.

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Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

Ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Birinci dönem ise ocak ayına kadar devam edecek.

Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

Okullar ne zaman kapanacak?

Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler dönem sonunda karnelerini aldıktan sonra yarıyıl tatiline çıkacak.

MEB'in takviminde yer alan diğer önemli tarihler şöyle:

  • Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026

  • Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027

  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

  • İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027

  • İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

  • Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027

Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili başlayacak. MEB takvimine göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

İkinci ara tatil hangi tarihlerde yapılacak?

Öğrenciler ikinci dönemde de ara tatil yapacak. MEB'in çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Tatilin ardından dersler devam edecek ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencileri kasım ve mart aylarında iki ara tatil, ocak-şubat döneminde ise yarıyıl tatili bekliyor.

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Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var
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