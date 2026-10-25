Kasım ara tatili öncesi öğrenciler ve veliler dikkat! Takvimde bu tarihler var

Milyonlarca öğrenci için kasım ayında başlayacak ara tatil, eğitim öğretim yılının ilk dinlenme arası olacak. 16 Kasım'da başlayıp 20 Kasım'da sona erecek ara tatilin ardından okullarda ders zili yeniden çalacak. Önümüzdeki aylarda öğrencileri bekleyen diğer tatil tarihleri de belli olan eğitim takvimi doğrultusunda şekilleniyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre öğrenciler kasım ayında bir haftalık ara verecek. Ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağı, okulların ne zaman yeniden açılacağı ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.
MEB'in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte daha uzun bir dinlenme süresi elde edecek.
Ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Birinci dönem ise ocak ayına kadar devam edecek.
Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler dönem sonunda karnelerini aldıktan sonra yarıyıl tatiline çıkacak.
MEB'in takviminde yer alan diğer önemli tarihler şöyle:
Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027
İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili başlayacak. MEB takvimine göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.
Öğrenciler ikinci dönemde de ara tatil yapacak. MEB'in çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Tatilin ardından dersler devam edecek ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.