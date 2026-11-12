Kasım ayında yaz havası! Pastırma yazı başladı mı, kaç gün sürecek?

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 22 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan serin havanın yerini daha ılık bir havaya bırakması bekleniyor. AKOM'un haftalık hava tahminine göre, 11 Kasım Çarşamba günü başlayacak sıcaklık artışı hafta sonuna kadar sürecek. Cumartesi günü termometrelerin 22 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

İstanbul için beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: