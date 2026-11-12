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Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:46

Kasım ayında yaz havası! Pastırma yazı başladı mı, kaç gün sürecek?

Sonbaharın soğuk günlerinin ardından hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji tahminlerine göre özellikle iç ve batı bölgelerde etkisini gösterecek ılık hava, hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını sağlayacak. Yaşanan bu değişim, pastırma sıcakları başladı mı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

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Kasım ayında yaz havası! Pastırma yazı başladı mı, kaç gün sürecek?
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Kasım ayıyla birlikte düşen hava sıcaklıkları, yerini yeniden ılık günlere bırakıyor. Güneyli hava akımlarının etkisiyle termometrelerde yaşanacak yükselişin hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşlar pastırma yazı için gözünü Meteoroloji tahminlerine çevirdi

PASTIRMA YAZI HANGİ TARİHLERDE GÖRÜLÜYOR?

Pastırma sıcakları, çoğunlukla ekim sonu ile kasım ortası arasında etkisini gösteriyor. 2026 yılında da 25 Ekim-15 Kasım tarihleri bu hava olayının görülebileceği dönem olarak değerlendiriliyor.

Ancak pastırma yazınının başlangıç ve bitiş tarihi her yıl aynı olmuyor. Yüksek basınç sistemleri, rüzgâr yönü ve bölgesel hava koşulları bu süreci belirliyor.

Pastırma sıcaklıklarında gündüzleri güneşli ve ılık hava etkili olurken gece ve sabah saatlerinde serinlik hissedilebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) haftalık hava tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ilık havanın hafta sonuna kadar etkisini koruması, sonbaharın son döneminde görülen pastırma sıcakları beklentisini güçlendiriyor.

Ancak sıcaklık artışıyla birlikte yurdun farklı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağışların da görülmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanan hava değişimini Türkiye genelinde etkili olan kesintisiz bir pastırma yazı olarak değerlendirmek için henüz erken.

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METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK ARTIŞI TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım 2026 tarihli 5 günlük hava tahminine göre, hafta başında mevsim normallerinin altında kalan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe rağmen yağışlı hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer yer sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 22 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan serin havanın yerini daha ılık bir havaya bırakması bekleniyor. AKOM'un haftalık hava tahminine göre, 11 Kasım Çarşamba günü başlayacak sıcaklık artışı hafta sonuna kadar sürecek. Cumartesi günü termometrelerin 22 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

İstanbul için beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:

Tarih En yüksek sıcaklık
11 Kasım Çarşamba 16 derece
12 Kasım Perşembe 19 derece
13 Kasım Cuma 21 derece
14 Kasım Cumartesi 22 derece
15 Kasım Pazar 15 derece

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK SICAKLIK CUMARTESİ GÖRÜLECEK

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Kasım Cumartesi günü 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre hafta boyunca etkili olacak ılık havanın en yüksek seviyesine cumartesi günü ulaşacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de çarşambadan itibaren sıcaklıkların artacağını, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Ancak bu ılık hava uzun sürmeyecek. Sıcaklık artışının ardından yağışlı ve serin havanın yeniden etkili olması bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN DEVAM EDER?

Pastırma sıcaklarının süresi her yıl değişiklik gösteriyor. Genellikle birkaç gün etkili olan bu ılık hava, uygun koşullarda bir haftaya kadar devam edebiliyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yükselirken gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı artıyor. Ancak soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklar yeniden düşebiliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Kasım ayında yaz havası! Pastırma yazı başladı mı, kaç gün sürecek?
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