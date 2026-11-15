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Giriş Tarihi: 15.11.2026 12:57

Kasım dolunayı ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Kasım ayında gökyüzünde Süper Ay şöleni!

Kasım ayının geleneksel adıyla Kunduz Dolunayı, bu yıl Süper Ay özelliğiyle gökyüzünde belirecek. Ay'ın Dünya'ya daha yakın olduğu bir dönemde gerçekleşecek dolunay, normalden biraz daha büyük ve parlak görünecek. Peki, Kasım dolunayı ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte, uygun izleme saatleri...

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Kasım dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Kasım ayında gökyüzünde Süper Ay şöleni!
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Kasım ayının son haftasında akşam saatlerinde gökyüzüne bakanları güzel bir manzara bekliyor. Kunduz Süper Ayı'nın Türkiye'den nasıl görüleceği ve gözlem için en uygun saatleri, gökyüzü meraklıları yakından takip ediyor.

KASIM DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayının dolunayı, 24 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Astronomi takvimine göre Ay, Türkiye saatiyle 17.53'te tam dolunay evresine ulaşacak. Geleneksel olarak Kunduz Dolunayı adı verilen bu gökyüzü olayı, aynı zamanda yılın Süper Aylarından biri olacak.

KASIM DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kunduz Dolunayı, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden çıplak gözle izlenebilecek. Kasım dolunayı yalnızca kısa süreli bir gökyüzü olayı değil. Ay, akşam saatlerinde ufuktan yükseldikten sonra gece boyunca gökyüzünde kalacak ve sabaha doğru batacak.

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KASIM DOLUNAYINA NEDEN KUNDUZ DOLUNAYI DENİYOR?

Kasım dolunayının ilginç adı, Kuzey Amerika'daki bazı yerli toplulukların mevsimsel gözlemlerine dayanıyor. Kunduzların kış için barajlarını güçlendirdiği ve soğuk aylara hazırlandığı dönemle ilişkilendirilen bu dolunay, zamanla Kunduz Ayı (Beaver Moon) olarak anılmaya başladı.

SÜPER AY NEDİR, NEDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜR?

Ay, Dünya'nın çevresinde kusursuz bir çember çizerek dönmüyor. Elips şeklindeki yörüngesi nedeniyle kimi zaman gezegenimize yaklaşırken kimi zaman uzaklaşıyor. Dolunay evresi, Ay'ın Dünya'ya yakın olduğu döneme denk geldiğinde ortaya çıkan görünüm Süper Ay olarak adlandırılıyor.

24 Kasım'daki dolunay sırasında Ay'ın Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 360 bin 800 kilometre olacak. Bu yakınlık sayesinde ortalama bir dolunaya göre biraz daha büyük ve parlak görünebilecek. Ancak büyüklük farkı çıplak gözle her zaman kolayca ayırt edilemiyor.

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