Kasım dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Kasım ayında gökyüzünde Süper Ay şöleni!

SÜPER AY NEDİR, NEDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜR?

Ay, Dünya'nın çevresinde kusursuz bir çember çizerek dönmüyor. Elips şeklindeki yörüngesi nedeniyle kimi zaman gezegenimize yaklaşırken kimi zaman uzaklaşıyor. Dolunay evresi, Ay'ın Dünya'ya yakın olduğu döneme denk geldiğinde ortaya çıkan görünüm Süper Ay olarak adlandırılıyor.

24 Kasım'daki dolunay sırasında Ay'ın Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 360 bin 800 kilometre olacak. Bu yakınlık sayesinde ortalama bir dolunaya göre biraz daha büyük ve parlak görünebilecek. Ancak büyüklük farkı çıplak gözle her zaman kolayca ayırt edilemiyor.