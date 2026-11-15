Kasım emekli promosyonları ne kadar oldu? 2026 banka banka güncel ödeme listesi!

Üç yıllık promosyon taahhüdü sona eren emekliler için kasım ayı, banka seçimini yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Mevcut bankasında kalmakla maaşını başka bir bankaya taşımak arasında karar verenler, 2026 emekli promosyonlarında sunulan ödeme tutarlarını ve kampanya şartlarını karşılaştırıyor.
Ziraat Bankası'nda emekli maaşını taşımayı tercih edenler ve ilk kez emekli aylığı almaya başlayanlar için 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı bulunuyor.
Kampanyada 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı ve 25 bin TL tutarında 3 taksitli faizsiz nakit avans seçeneği sunuluyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için ilgili kampanya koşullarının karşılanması gerekiyor.
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara aylık tutarlarına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlar 6.250 TL, 10 bin ile 14.999 TL arasında olanlar 10 bin TL, 15 bin ile 19.999 TL arasındakiler 12.500 TL, 20 bin TL ve üzerinde aylık alanlar ise 15 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.
Bankanın ek kampanyalarıyla toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar yükseliyor. İki yeni otomatik fatura ödeme talimatına ve kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapılmasına, maaş dilimine göre ayrı ayrı 2 bin ila 5 bin TL arasında ek ödül sunuluyor. Mobil uygulamayı 60 gün içinde kullananlara 2 bin TL, uygulama üzerinden yeni müşteri olanlara ise 3 bin TL ilave ödeme sağlanıyor.
Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine aylık tutarlarına göre 8.750 TL ile 25 bin TL arasında promosyon sunuyor. Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 8.750 TL, 10 bin ile 14.999 TL arasındakilere 14 bin TL, 15 bin ile 19.999 TL arasında olanlara ise 17.500 TL ödeme yapılıyor. Emekli aylığı 20 bin ile 49.999 TL arasında bulunanlar 21 bin TL, 50 bin TL ve üzerinde maaş alanlar ise 25 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.
Türkiye Finans, kampanya şartlarını karşılayan emeklilere maaş tutarlarına göre 27 bin TL'ye kadar promosyon ödüyor. Bankaya emekli yakınını kazandıran müşteriler ise 5 bin TL'ye kadar ek ödülden yararlanabiliyor.
Maaş tutarına göre promosyon ödemeleri:
10.000 TL'nin altında: 13.000 TL
10.000-14.999 TL arasında: 18.500 TL
15.000-19.999 TL arasında: 22.000 TL
20.000 TL ve üzerinde: 27.000 TL
Promosyondan yararlanmak için iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, yedek hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5.000 TL'lik harcama gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Şekerbank, emeklilere 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sağlıyor. Maaş tutarına göre temel ödeme miktarları şu şekilde:
10.000 TL altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL ve sigorta ürünlerine 5.000 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca vadesiz hesap bakiyesine göre 1.000-6.000 TL arasında ilave avantaj sağlanıyor. Böylece toplam promosyon maaş dilimine göre 23 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor.
QNB, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 8.500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 8.500 TL, 10 bin ile 14.999 TL arasındakilere 13.500 TL, 15 bin ile 19.999 TL arasında aylık alanlara ise 16.500 TL ödeme yapılıyor. Emekli maaşı 20 bin TL ve üzerinde olanlar 20 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.
Banka, nakit ödemenin yanı sıra kart harcamalarına yönelik ek avantajlar da sağlıyor. Kampanya kapsamında market ve eczane alışverişlerinde kullanılan uygun kartlara yıllık toplam 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.
Kuveyt Türk, emekli aylığının tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 5 bin TL, 10 bin ile 14.999 TL arasındakilere 8 bin TL, 15 bin ile 19.999 TL arasında olanlara 10 bin TL veriliyor. Aylığı 20 bin TL ve üzerinde bulunan emekliler ise 12 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.
Ek kampanyalarla toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar yükseliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere 1.000 TL, kartlarıyla ilk kez 1.000 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara da 1.000 TL ilave promosyon sağlanıyor.
DenizBank, temel promosyonun yanı sıra çeşitli bankacılık işlemlerine bağlı ek ödüllerle toplamda 30 bin TL'ye varan ödeme sağlıyor.
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 TL, iki otomatik fatura talimatına maaş dilimine göre 5.000-8.000 TL, aktif kredi kartı kullanımına ise 8.000 TL'ye kadar ek ödül sunuluyor.
İş Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine aylık tutarlarına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 6.250 TL, 10 bin ile 14.999 TL arasındakilere 10 bin TL, 15 bin ile 19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL ödeme yapılıyor. Emekli aylığı 20 bin TL ve üzerinde bulunanlar ise 15 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.
Banka, ek kampanyalarla toplamda 25 bin TL'ye kadar avantaj sunuyor. İlk iki otomatik fatura ödeme talimatına 2 bin TL, banka ve kredi kartlarıyla belirlenen harcama şartlarının karşılanması halinde altı ayda toplam 6 bin TL'ye kadar ödül veriliyor. Yeni kasko veya konut sigortası poliçesi yaptıran emeklilere de 1.000 TL MaxiPuan kazanma fırsatı sağlanıyor.
Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ek kampanya fırsatlarıyla birlikte toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
Maaş tutarına göre nakit promosyon ödemeleri:
10.000 TL'nin altında: 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında: 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasında: 12.500 TL
20.000 TL ve üzerinde: 15.000 TL
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 6.250 TL ile 15 bin TL arasında koşulsuz nakit promosyon veriyor. Aylığı 10 bin TL'nin altında olanlar 6.250 TL, 10 bin ile 14.999 TL arasında olanlar 10 bin TL, 15 bin ile 19.999 TL arasındakiler 12.500 TL promosyon alabiliyor. Maaşı 20 bin TL ve üzerinde bulunan emeklilere ise 15 bin TL ödeme yapılıyor.
Bankanın ek kampanyalarıyla toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kart harcamalarına 4 bin TL'ye kadar iade, Turuncu Hesap bakiyesine ve ihtiyaç kredisi kullanımına ayrı ayrı 1.000 ila 3.500 TL arasında ödül sunuluyor. Dört otomatik fatura ödeme talimatı verenler 2 bin ila 4 bin TL, ING Mobil üzerinden yeni müşteri olanlar ise 2 bin ila 3 bin TL arasında ek avantajdan yararlanabiliyor.
Garanti BBVA, emekli aylığını bankadan alan müşterilerine maaş dilimlerine göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Kart harcamaları ve diğer bankacılık ürünlerine yönelik ek kampanyalarla toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Maaş tutarına göre promosyon ödemeleri:
10.000 TL'nin altında: 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında: 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasında: 12.500 TL
20.000 TL ve üzerinde: 15.000 TL
Banka, Bonus veya Paracard ile kampanya koşullarına uygun harcama yapanlara 6 bin TL'ye kadar ek ödül sunuyor. Avans hesap kullanımına 2 bin TL, yeni sigorta poliçesi yaptıranlara ise 2 bin TL ilave bonus kazanma fırsatı sağlanıyor.
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine aylık tutarlarına göre 8.300 TL ile 20 bin TL arasında temel promosyon ödüyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 8.300 TL, 10 bin ile 14.999 TL arasındakilere 13.300 TL, 15 bin ile 19.999 TL arasında bulunanlara ise 16.600 TL veriliyor. Emekli aylığı 20 bin TL ve üzerinde olanlar 20 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.
Ek kampanyalarla toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar yükseliyor. İki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 TL, bankaya kazandırılan her yeni emekli müşteri için ise 1.075 TL ödül sunuluyor. Emekli yakınını yönlendiren müşteriler bu kapsamda toplam 8.600 TL'ye kadar ilave ödeme alabiliyor.