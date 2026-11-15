Kasım emekli promosyonları ne kadar oldu? 2026 banka banka güncel ödeme listesi!

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara aylık tutarlarına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlar 6.250 TL, 10 bin ile 14.999 TL arasında olanlar 10 bin TL, 15 bin ile 19.999 TL arasındakiler 12.500 TL, 20 bin TL ve üzerinde aylık alanlar ise 15 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.

Bankanın ek kampanyalarıyla toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar yükseliyor. İki yeni otomatik fatura ödeme talimatına ve kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapılmasına, maaş dilimine göre ayrı ayrı 2 bin ila 5 bin TL arasında ek ödül sunuluyor. Mobil uygulamayı 60 gün içinde kullananlara 2 bin TL, uygulama üzerinden yeni müşteri olanlara ise 3 bin TL ilave ödeme sağlanıyor.