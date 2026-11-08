Kasım emekli promosyonu 2026: Kasım ayı emekli promosyonları ne kadar, hangi banka kaç TL veriyor?

İŞ BANKASI

İş Bankası, kasım ayı emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 6.250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen ödemelere ek olarak çeşitli bankacılık işlemlerinden kazanılabilecek ödüllerle toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Emekliler, otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri ve banka veya kredi kartlarıyla belirlenen harcama koşullarını karşılamaları halinde ek ödüllerden yararlanabiliyor. Ayrıca yeni kasko ya da konut sigortası poliçesi yaptıran emeklilere de kampanya şartları doğrultusunda ilave avantajlar sağlanıyor.