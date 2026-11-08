Kasım emekli promosyonu 2026: Kasım ayı emekli promosyonları ne kadar, hangi banka kaç TL veriyor?

Üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, aylık gelirlerine göre belirlenen nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme miktarı da bankadan bankaya değişiyor.
Ziraat Bankası, kasım ayı emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşını bankadan alan emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Banka, promosyon ödemesinin yanı sıra kredi, nakit avans ve Bankkart Lira fırsatlarıyla toplam 90 bin TL'ye varan avantaj sunuyor.
Kampanya kapsamında emekliler, 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanından yararlanabiliyor. Ayrıca belirlenen koşulları yerine getiren emeklilere her ay 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı da sağlanıyor.
Yapı Kredi, kasım ayı emekli promosyon kampanyasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 6.250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödemesi yapıyor. Aylık emekli maaşına göre değişen temel promosyon tutarı, bankanın sunduğu ek ödül fırsatlarıyla birlikte 30 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
İş Bankası, kasım ayı emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 6.250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen ödemelere ek olarak çeşitli bankacılık işlemlerinden kazanılabilecek ödüllerle toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Emekliler, otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri ve banka veya kredi kartlarıyla belirlenen harcama koşullarını karşılamaları halinde ek ödüllerden yararlanabiliyor. Ayrıca yeni kasko ya da konut sigortası poliçesi yaptıran emeklilere de kampanya şartları doğrultusunda ilave avantajlar sağlanıyor.
DenizBank'ta temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında. KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek promosyon 18 bin liraya kadar çıkıyor ve toplam tutar 30 bin liraya ulaşıyor.
Türkiye Finans'ta ek şartlarla birlikte promosyon tutarı 32 bin liraya kadar çıkıyor. İki fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin lira harcama gibi şartlarla maaşa göre 13 bin, 18.500, 22 bin ve 27 bin lira ödeme yapılırken, emekli yakını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5 bin liraya kadar ek ödeme sunuluyor.
ING, kasım ayı emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen temel ödemeye ek olarak farklı bankacılık ürünlerinden yararlanan emeklilerin elde edebileceği toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Ek promosyon ve ödül fırsatları şöyle:
Otomatik fatura talimatı: 4 fatura talimatına 4 bin TL
Turuncu Hesap: 100 bin TL bakiye bulunduranlara 3.500 TL
Kredi kullanımı: 75 bin TL kredi kullananlara 3.500 TL
Mobil müşteri olma: ING Mobil üzerinden müşteri olanlara 2 bin TL
Kart harcamaları: Toplam 4 bin TL'ye kadar iade
Şekerbank, kasım ayı emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin TL tutarında nakit promosyon sunuyor.
Kampanya kapsamında iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL'lik alışveriş yapanlara ise 5 bin TL ek ödeme imkânı tanınıyor. Kredili Mevduat Hesabı (KMH) için 4 bin TL, sigorta işlemleri için 5 bin TL ödül sunulurken vadesiz hesap üzerinden emekli maaşına göre 1.000 TL ile 6 bin TL arasında ilave ödeme yapılabiliyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emeklilerin bankanın belirlediği kampanya şartlarını karşılaması gerekiyor.