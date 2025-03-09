Kasım Yağcıoğlu Hoca dualarla uğurlandı

Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden, Hâfız Kasım Yağcıoğlu Hoca, 91 yaşında tedavi gördüğü özel bir hastanede, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yağcıoğlu'nun vefat etmesi sebebiyle mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum" dedi. Yağcıoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılındı.

Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Çocukluğumuzdan itibaren Kasım hocamızın arkasında saf tuttuğumuz zamanları hatırlıyorum. Onbinlerce talebe yetiştiren Kasım hocamız, ömrünü bu kutlu davaya adamış, gençlerin yetişmesine vakfetmiş ve bir ömür böyle tecelli etmiştir" dedi. Yağcıoğlu'nun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Giresun'un Alucra ilçesine gönderildi.

ÖMRÜNÜ İSLAM'A ADADI

1934 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde dünyaya gelen Kasım Yağcıoğlu, küçük yaşlardan itibaren Kuran eğitimi alan Yağcıoğlu, daha sonra eğitimini Samsun ve İstanbul'da sürdürdü. 1959-1965 yılları arasında Alucra Boyluca Köyü'nde imamlık yaptı. 1970 yılında İstanbul Karaköy'de imamlık yapmaya başlayan Kasım Yağcıoğlu daha sonra 1077 yılında Karaköy'de bulunan Bereketzade Cami'nde görev yapmaya başladı. Burada 35 yıl boyunca gençlerle yakından ilgilendi. Üniversite öğrencilerine burs veren, burs almaya gelen öğrencilere de öğle vakti namaz sonrasında yemek yedirmeden göndermeyen Kasım Yağcıoğlu, buradan emekli oldu.