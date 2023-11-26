Haberler Yaşam Haberleri Kasımpaşa’da genç kıza silahlı saldırı düzenlendi... Şüpheli “sevgilimi yoldan çıkartıyordu” dedi
Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:18 Son Güncelleme: 26.11.2023 14:24

Kasımpaşa’da genç kıza silahlı saldırı düzenlendi... Şüpheli “sevgilimi yoldan çıkartıyordu” dedi

İstanbul Beyoğlu’nda Bünyamin K. (21), sevgilisini yoldan çıkarttığını iddia ettiği Nazlıcan K.’ya, evine yürüdüğü esnada arkasından yaklaşıp bacağına ateş etti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı kaldığı bir otelde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısların taksi uygulaması ile saldırıya gittikleri ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kasımpaşa’da genç kıza silahlı saldırı düzenlendi... Şüpheli “sevgilimi yoldan çıkartıyordu” dedi

Beyoğlu Kasımpaşa semti Kaptanpaşa Mahallesi'nde önceki ay meydana gelen olayda Nazlıcan K. gece yarısı arkadaşıyla birlikte evine doğru yürümeye başladı. Genç kız yokuşu çıktığı esnada arkasından iki şahıs takip etmeye başladı. Şahıslardan biri bir süre sonra silahını çıkarıp genç kızı, sağ bacağından 2 el ateş ederek vurdu. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı genç kız ise yanındaki kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis, genç kızın ve arkadaşınım ifadesine başvurarak çevredeki kameraları incelemeye aldı. Geriye yönelik kamera çalışması yapan polis ekipleri, saldırganların olay yerine 34 EUC 796 plakalı araçla geldiğini belirledi. Araç sürücüsünün Erhan D. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahsın taksi uygulaması şoförü olduğunu ve aracına binen saldırgan ile diğer şahsı Eyüpsultan'dan aldığı bilgisine ulaştı.

UYGULAMA KULLANMIŞLAR

Şahısları Piyalepaşa Bulvarı üzerinde indirdiğini söyleyen Erhan D.'nin bilgisinden yola çıkan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevrede yaptığı kamera çalışmasında saldırgan şahsın emniyette 4 adet suç kaydı olan Bünyamin K. (21), yanındakinin ise 1 adet suç kaydı bulunan Yiğit Efe A. (20) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, Bünyamin K.'nın Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir otelde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Otele 4 ekiple baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasında ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"KIZ ARKADAŞIMI YOLDAN ÇIKARIYORDU"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Bünyamin K.'nın ifadesi alındı. İfadesinde kız arkadaşını yoldan çıkarttığını, gece kulübüne getirdiğini ve erkekli ortamlara sıktığını söyleyen Bünyamin K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kasımpaşa’da genç kıza silahlı saldırı düzenlendi... Şüpheli “sevgilimi yoldan çıkartıyordu” dedi
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