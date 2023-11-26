Kasis operasyonunda 7 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Bir süre yapılan çalışma ve teknik takip sonucu polis, bazı şahısların ağır hasarlı otomobilleri satın alarak, çalıntı ve hacizli yakalamalı otomobillerin change (şasi ve motor numarasını değiştirilmesi) yapıldıktan sonra başka kişilere sattığını tespit etti.

Polis, alıcılar ve piyasaya süren kişilerle yaptıkları görüşmelerde 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinler doğrultusunda polis, 'Kasis' operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak 7 adrese özel harekat destekli operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ikiz plaka ele geçirildi. Polisin incelemeleri sonucu, gözaltına alınanların polis kontrolünde otomobilin orijinal plakasını taktıklarını ancak bej görünümlü otomobilin renginin gri olduğu ve bu şekilde hareket ettikleri ortaya çıktı. Çalıntı otomobiller, mahkeme kararıyla el konularak kriminal incelemeye gönderildi.