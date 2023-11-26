Haberler Yaşam Haberleri Kasis operasyonunda 7 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 26.11.2023 12:02 Son Güncelleme: 26.11.2023 12:15

Kasis operasyonunda 7 kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ‘Kasis’ operasyonunda ‘change’ yaparak araçları piyasaya süren 7 kişi yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kasis operasyonunda 7 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Bir süre yapılan çalışma ve teknik takip sonucu polis, bazı şahısların ağır hasarlı otomobilleri satın alarak, çalıntı ve hacizli yakalamalı otomobillerin change (şasi ve motor numarasını değiştirilmesi) yapıldıktan sonra başka kişilere sattığını tespit etti.

Polis, alıcılar ve piyasaya süren kişilerle yaptıkları görüşmelerde 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinler doğrultusunda polis, 'Kasis' operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak 7 adrese özel harekat destekli operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ikiz plaka ele geçirildi. Polisin incelemeleri sonucu, gözaltına alınanların polis kontrolünde otomobilin orijinal plakasını taktıklarını ancak bej görünümlü otomobilin renginin gri olduğu ve bu şekilde hareket ettikleri ortaya çıktı. Çalıntı otomobiller, mahkeme kararıyla el konularak kriminal incelemeye gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı güçlendiren altın besin! Direkt hücreleri etkiliyor
Son dakika haberi: Galatasaray'dan gol yağmuru! Cimbom Alanyaspor'u farklı geçti
Siyasetin nabzı ve Güneydoğu’nun gizemli şehri
Avrupa’nın Yahudi katliamları
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasis operasyonunda 7 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA