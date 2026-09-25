Kastamonu’da ailelerin kavgası kanlı bitti! Yılmaz Fayiz’in ölümüne sebep olan bıçak tespit edildi: ‘Oğlumu planlayarak katlettiler’

'CİNAYETİ PLANLADILAR'



Yılmaz Fayiz'in annesi ise oğlunun eşi Ş.F.'nin de yargılanmasını talep ederek, "Oğlumu resmen tuzağa düşürdüler. E.Ç. isimli şahıs olayı tüm gerçekliğiyle geçen celse anlatmıştır. Olay tasarlayarak öldürme niteliğindedir, her şey meydandadır. Benim çocuğumu öldürmüşlerdir. Olay tarihinde oğlum arabaya binmiştir. Sanık kameraların olmadığı yere götürüp öldürmüştür. Oğlumun eşi Ş.F. de bu işin içerisindedir. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ederim" diye konuştu. Yılmaz Fayiz'in kız kardeşi Y.T. de, "Annemin dediklerini tekrarlıyorum. Olay kasıtlı ve planlı yapılmıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.



ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN BIÇAK TESPİT EDİLDİ



Vücudunda 3 bıçak yarası bulunan Yılmaz Fayiz'in ölümüne sebep olan bıçağın tespit edilmesi için 1. Adli Tıp İhtisas Kurumuna gönderilen talebin ardından hazırlanan rapor duruşmada okundu. Raporda, cinayetin 'kelebek' olarak tabir edilen bıçakla işlendiği görüşünün yer aldığı belirtildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten öldürme' haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını talep etti. Avukatların mütalaa karşısında ek süre talep etmesi üzerine, heyet duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör